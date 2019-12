Proximus League: Lokeren et Roulers ne pourront pas recruter cet hiver

La Commission des licences de la fédération belge de football (RBFA) a infligé vendredi une interdiction de transferts au Sporting Lokeren et à Roulers. Les dossiers des deux clubs de D1B ont été évalués négativement lors de l’évaluation intermédiaire.

Chaque saison, aux mois de novembre et de décembre, le manager des licences Nils Van Brantegem effectue un contrôle intermédiaire sur la parfaite exécution des obligations financières imposées aux clubs. Les 24 clubs professionnels doivent notamment prouver qu’ils paient les salaires des joueurs, des membres du staff technique et du personnel, que toutes les taxes sont payées et que la location du stade et des infrastructures d’entraînement sont réglées.

Lokeren et Roulers n’ont pas réussi l’examen. Respectivement dernier et avant-dernier de Proximus League, ils écopent ainsi d’une interdiction de recrutement. Toutes les autres équipes ont franchi ce passage intermédiaire. L’interdiction peut être levée une fois que Lokeren et Roulers prouveront qu’ils respectent leurs obligations financières.

Lokeren s’attend lui à voir cet interdit levé assez vite car «il ne s’agit pas de dettes financières, mais bien de négligences administratives», selon le porte-parole du club, Guy Van den Broeck qui explique que les paiements concernant la TVA ont été encodés, «mais la Commission veut une attestation, ce que nous comprenons car tout le monde doit être égal devant la loi.» La Commission attend aussi des attestations concernant de jeunes joueurs, «mais là c’est de notre faute.»

«Nous nous attendons à voir cette interdiction levée pour le 10 janvier vu qu’en cette période de fin d’année beaucoup de secrétariats sont fermés», affirme encore le club de Lokeren.