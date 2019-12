Rico-Garcia annonce son départ de Stockay

Blessé pour une longue période, David Rico-Garcia a surpris tout le monde en annonçant que cette saison sera la dernière à Stockay.

Coup de théâtre à Stockay. Quelques jours après l’annonce de sa blessure (il s’est retourné le pouce sur un contact anodin et sera absent plusieurs semaines), David Rico-Garcia vient d’annoncer publiquement qu’il quitterait Stockay en fin de saison. «Après cinq fructueuses et inoubliables saisons en rouge et noir, mes projets de vie m’emmèneront vers d’autres aventures sportives et humaines pour la saison 2020-2021», souligne-t-il.

Une page va inévitablement se tourner à Stockay avec le départ d’un gardien qui a largement contribué aux montées successives de son équipe.

