Avis de recherche: l'Amaytois Jean Vanheeswyck a disparu ce jeudi

Le parquet de Liège transmet cet avis de recherche concernant la disparition du Amaytois Jean Vanheeswyck.

Ce jeudi, un important déploiement de policiers et de pompiers a été observé au niveau du pont d’Ombret à Amay. On craignait qu’une personne ne se soit jetée à l’eau. Une Ford Fiesta grise était en effet stationnée sur le quai de Halage, près de la rue Rorive, sans personne à bord. Le propriétaire du véhicule, identifié, restait introuvable et son entourage s’en inquiétait.

Il s’agit de Jean Vanheeswyck, un Amaytois âgé de 65 ans. Il a quitté son domicile d’Amay ce jeudi matin, vers 9 h 15. Son véhicule Ford a été retrouvé rue Rorive à Amay. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Jean mesure 1,85 m et est de corpulence normale. Il a les cheveux grisonnants et porte des lunettes. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon bleu foncé, un pull bleu foncé, une chemise bleu clair et des baskets bleues.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir par mail via avisderecherche@police.belgium.eu