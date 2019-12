Des sépultures profanées; une dame éteint elle-même un incendie… Dix histoires marquantes

Un enfant suspendu au plafond; les 400 ans de Manneken Pis; À 86ans, il est coincé à l’étage depuis 4 mois… Voici une sélection de dix histoires marquantes dans vos régions.

1 Sépultures profanées lors d’un chantier au petit cimetière de Remicourt

Le mur latéral gauche du petit cimetière de Remicourt est au cœur d’une polémique pour le moins macabre. Ce mur s’était grandement détérioré au fil des années et devait être refait car devenu instable, et donc, dangereux. Les travaux consistaient au démantèlement et à la reconstruction du mur, sauf que lors du chantier (aujourd’hui terminé), des plaintes ont été déposées par la population, ceci concernant notamment le sort des monuments privés jouxtant le fameux mur. Autres inquiétudes, et non des moindres: le manque de cohérence du chantier, la mise au jour de cercueils mais aussi l’exhumation de restes humains…

2 VIDÉOS | 75 ans de la bataille des Ardennes: le roi salue le rôle des USA dans la démocratie européenne

Le roi s’est exprimé devant un parterre de dirigeants étrangers et une bonne demi-douzaine de vétérans américains revenus sur les lieux de sanglants combats de décembre 1944 à janvier 1945. «L’Amérique de 1944 s’est engagée de toutes ses forces pour défendre la liberté et la démocratie. Elle a continué à le faire pendant la Guerre froide. Nous avons ensemble fondé l’OTAN il y a septante ans et nous sommes venus à bout d’une autre idéologie totalitaire il y a trente ans. Après le Mur de l’Atlantique, c’était au tour du Rideau de Fer de s’effondrer face à la détermination du monde libre et des populations résilientes et tenaces d’Europe centrale et orientale», a affirmé le souverain lors d’un discours prononcé en anglais au centre-même de l’étoile à cinq branches qui compose le mémorial du Mardasson.

3 Un enfant suspendu durant 20 minutes au plafond de l’église de Bierges

Un enfant s’est retrouvé suspendu durant 20 minutes, dimanche en fin d’après-midi, au plafond de l’église de Bierges, à six mètres de hauteur, indique la Dernière Heure dans son édition de lundi. L’information a été confirmée par la police locale et le curé de la paroisse.

4 RTBF: Linard entend plafonner plus efficacement le salaire de l’administrateur général, chiffré à 375.000 euros en 2018

Il est urgent de travailler au plafonnement des rémunérations publiques, mais aussi à leur transparence, a estimé la ministre Bénédicte Linard, alors que l’administrateur général de la RTBF a perçu quelque 375.000 euros en 2018.

5 Le chômage nuit grièvement à la santé

La CSC a présenté son étude sur les travailleurs sans emploi. Elle montre que le chômage dégrade leur état de santé.

Être sans emploi mine le moral et la santé: on le sait, on le sent. Une étude menée par la CSC auprès de 996 travailleurs sans emploi (TSE) confirme et chiffre le phénomène.

6 Un brin de chance dans la rue du Muguet

«Comment le SMUR fera, un jour, s’il y a urgence?» s’interrogeait Philippe Vierset dans L’Avenir du 16 décembre 2010. À l’époque le temps était de saison. Il gelait à pierre fendre. La neige avait recouvert les routes dans la campagne belgradoise. Et l’habitant se plaignait de l’état de sa rue. Un tortueux chemin de terre en pente, situé en bordure du domaine militaire, à quelques centaines de mètres à vol d’oiseau du Beau Vallon. Le couple Vierset aimerait parfois avoir des ailes pour rejoindre son chez lui, en cas de mauvais temps. La belle bâtisse est difficilement accessible.

7 Décès d’une mère de trois enfants: le Foyer Schaerbeekois acquitté d’homicide involontaire

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté le Foyer Schaerbeekois d’homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution, ce mardi matin. Cette société de logements sociaux était poursuivie suite au décès d’une de ses locataires, une mère de trois enfants enceinte, dans l’incendie de son appartement rue Séverin à Schaerbeek. Le tribunal a estimé que le Foyer Schaerbeekois avait bien commis une faute en omettant de remplacer les détecteurs de fumée mais il a conclu que le lien causal entre cette faute et le décès de la victime n’était pas établi de manière certaine.

8 VIDÉO | Manneken Pis a 400 ans… et même un peu plus

Le 16 décembre 1619: c’est la date officielle retenue par la Ville de Bruxelles pour la «naissance» du plus célèbre garnement de la capitale: Manneken Pis.

Pourtant, le petit bonhomme qui pisse a bien plus de 400 ans. 1619, c’est la date à laquelle le sculpteur Jérôme Duquesnoy a offert à la Ville la statue de bronze du «Ketje».

9 2 Liégeois traduisent Star Wars depuis 10 ans: «Un boulot magique»

Déracinés à Montpellier, Axelle Demoulin et Nicolas Ancion assurent la traduction française des livres dérivés de l’univers cher à George Lucas. Dernier ouvrage en date: Solo – A Star Wars Story, publié par Fleuve éditions le 7 novembre 2019.

«Nous sommes traducteurs littéraires», précise Nicolas Ancion. «Axelle se concentre sur la traduction, moi sur la dimension littéraire. J’essaie que le récit soit fluide, comme s’il avait été écrit en français directement.»

10 À 86 ans, Marcel est coincé à l’étage depuis 4 mois à cause d’une panne d’ascenseur

Même s’il se déplace difficilement en raison d’un genou qui le fait souffrir, Marcel Bauduin ne rechigne pas à quitter son appartement aux commandes de son déambulateur pour parcourir les venelles tournaisiennes. Enfin, ne rechignait pas plutôt, car l’ascenseur qui lui permettait de quitter son appartement du troisième étage de l’immeuble du CPAS de la rue As Pois, est en panne depuis le 17 septembre dernier.

