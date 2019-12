Catastrophe ferroviaire Buizingen: Infrabel va en appel

Le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel, fait appel du jugement sur la catastrophe ferroviaire de Buizingen. La SNCB n’interjettera pas appel

Infrabel va en appel dans l’affaire de la catastrophe ferroviaire de Buizingen car la motivation du jugement remet en question le fonctionnement du réseau ferroviaire, explique le gestionnaire du réseau vendredi dans un communiqué.

Le communiqué d’Infrabel précise que: «Après une analyse approfondie de cette décision de justice, Infrabel constate que les motivations évoquées dans le jugement fragilisent fortement sa capacité à assurer ses missions de service public et à exercer son activité de gestionnaire d’infrastructure. À titre d’exemple, pour se conformer au jugement, seuls 400 trains quotidiens pourraient encore circuler dans la jonction Nord-Midi au lieu des 1200 actuels. Malgré le souhait légitime de tous de tourner cette page douloureuse, Infrabel n’a dès lors d’autre choix que d’interjeter appel, afin de garantir l’exercice normal et en toute sécurité de ses missions de service public au profit de ses clients.»

Et le gestionnaire de réseau de poursuivre: «L’objectif d’Infrabel n’est nullement de se soustraire à ses responsabilités, et encore moins de manquer de respect aux victimes de l’accident. Par cette procédure d’appel, Infrabel souhaite être jugée au regard du critère d’un gestionnaire d’infrastructure ferroviaire normalement prudent et diligent. Infrabel précise par ailleurs que le recours qu’elle est contrainte d’introduire n’a aucune incidence sur l’indemnisation des victimes.»