Mons & Centre: quelques idées de sortie pour échapper aux corvées de fin d’année

Les vacances de fin d’année sont rythmées par les bons vœux et la chasse aux cadeaux. Et si entre deux réveillons on allait au musée?

Les vacances de Noël ne sont pas de tout repos. Courir à la chasse aux cadeaux, se battre dans des centres commerciaux bondés, s’enfiler un repas aussi plantureux qu’indécent, se remettre et puis remettre le couvert une semaine après. S’en suivent la tournée des vœux chez bonne-Maman et le tonton qu’on ne voit qu’une fois par an.

Mais entre ces obligations redondantes, quelques jours de liberté s’offriront peut-être à vous pour l’une ou l’autre activité récréative ou culturelle. Et si plutôt que de vous remplir la panse, vous nourrissiez votre esprit? Ci-dessous quelques idées de sorties culturelles.

Dernier appel surréaliste

- Les deux semaines de vacances seront la toute dernière occasion de découvrir «Le Surréalisme dans les collections montoises», au BAM. Comme son nom l’indique très bien, l’exposition propose de découvrir un panel d’œuvres attachées au courant surréaliste et acquises au fil des ans par la ville de Mons. Des œuvres rarement visibles et qui ont été sorties des réserves l’an passé pour accompagner une grande exposition consacrée à trois figures importantes de ce mouvement, de Chirico, Magritte et Delvaux.

Ici, pas de noms ultraconnus, mais des curiosités qui valent la peine d’être découverte. Profitez-en, car ces œuvres ne seront plus visibles probablement pour quelques décennies une fois l’exposition terminée.

A découvrir aussi au sein de l’exposition:l’expérience Drag On Blind, où comment le visiteur s’immerge dans une œuvre grâce à une installation sonore.

Le Surréalisme dans les collections montoises, jusqu’au 5 janvier au BAM, rue Neuve, Mons.

Curiosités

Tant que vous êtes au BAM, profitez-en pour aller jeter un œil à une autre curiosité: Memento, exposition singulière qui s’inspire des cabinets de curiosité apparus à la Renaissance, mais qui transforme le concept pour en faire quelque chose où se rencontrent les beaux-arts, l’art appliqué et d’autres choses… curieuses.

Enfin, toujours au BAM, terminez votre visite par la salle des piliers et découvrez le travail de Nicolas Fally, artiste montois qui a trouvé en la taxidermie une façon de raconter des histoires d’amour et d’analyser l’âme humaine. ..

Memento, jusqu’au 26 janvier; Anamor, jusqu’au 12 janvier, au BAM, Mons.

La céramique orientale louviéroise

A La Louvière, du côté de Keramis, l’extrême Orient est à l’honneur, avecl’exposition consacrée à l’artiste chinois Bai Ming, qui donne un coup de jeune à la céramique chinoise traditionnelle et propose un travail étonnant sur différents supports.

Keramis Profitant de cette exposition exceptionnelle (la première en Belgique), le musée Keramis propose un parcours de découverte de l’art oriental au sein de ses collections. Riche de 8000 pièces, ce fond d’œuvres est composé des collections de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la S.R.I.W., de la Province de Hainaut, de la Ville de La Louvière et de la Fondation Roi Baudouin, complétées par des dons et des dépôts de collectionneurs/-euses.

Et dans ces œuvres, certaines sont inspirées de l’Orient et seront exceptionnellement sorties des réserves précieuses. Plus concrètement, le parcours traite plus particulièrement des influences chinoises, japonaises et du Moyen-Orient et l’art contemporain qui explorera les multiples influences orientales qui jalonnent les collections du musée.

Parcours dans les Collections. L’Orientalisme dans les productions Boch et l’art contemporain, jusqu’au 31 mai 2020 à Keramis, place des Fours Bouteille, La Louvière.

La Silicose Valley à Saint-Georges

- La salle Saint-Georges de Mons se met à l’heure boraine, accueillant en ses murs Joseph Ghin. C’est un peintre né à Hornu à la fin des années 1920, qui a toujours eu la peinture dans le sang.

Après avoir fréquenté l’école des Beaux-Arts de Mons, puis de Bruxelles (Anto Carte compta notamment parmi ses professeurs, celui-ci l’encouragea vivement à poursuivre ), il s’installe à Paris, puis à Rome et quelques années plus tard à… Cuesmes. Son atelier s’y trouve toujours, à la rue du Cerisier.

Joseph Ghin est aussi dessinateur et graveur à ses heures. Il a exposé en Belgique, en France, en Grèce et en Allemagne. Son univers particulier où se mêlent couleurs et noir et blanc, inspirations boraines et exotiques, est à découvrir dans l’exposition «Ephémérides V: Silicose Valley».

Du 20 décembre 2019 au 29 mars 2020 à la Salle Saint-Georges, Grand-Place, Mons.