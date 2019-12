Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Le Belge moins malade que le Hongrois?; Des skis belges à Malmedy; Anderlecht a-t-il rendu les armes?: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 20 décembre.

1. Le Belge va 7 fois par an chez le docteur

Sept fois par an: les Belges vont moins chez le médecin que les Hongrois. C’est ce que montre le rapport d’Eurostat. Plus de maladies ou plus de prévention? Les chiffres ne le disent pas.

LIRE | Les Belges vont moins chez le docteur que les Hongrois, champions européens

2. Vente de bois: exploitants et scieries angoissent

En résineux, seuls les ventes de douglas et mélèzes se portent bien. Le chêne recule, le hêtre s’enfonce… Seul le frêne reprend des couleurs.

LIRE | Privée ou non, la forêt malade se vend mal

3. On n’a pas la neige mais on a des skis belges

Vous allez skier pendant ces vacances? Et si vous vous laissiez tenter par un ski unique de fabrication belge? Rencontre avec Pierre Gerondal, artisan à Malmedy.

VIDEO | Gerondal: les skis belges en bois fabriqués à Malmedy

4. Les perspectives d’emploi se dégradent

L’année 2020 s’annonce compliquée en termes de croissance économique et de création d’emplois. Dans son enquête semestrielle dévoilée hier, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a relayé le pessimisme de nos entreprises.

LIRE | FEB: «L’emploi se dégradera en 2020»

5. Une semaine sur deux, ils accueillent des migrants chez eux

Dans leur maison de Grandmetz (Leuze-en-Hainaut), Pierre et Sophie viennent en aide à des migrants en leur offrant bien plus qu’un toit.

LIRE | Grandmetz: Pierre et Sophie, solidaires des migrants

6. Moins de professeurs pour «djåzer» wallon

À Charleroi, où des cours de wallon sont organisés par la Ville, les élèves qui ont réussi leur première année sont passés en… première. Et pour cause: on n’a pas trouvé d’enseignant pour la seconde année. Du coup, il a fallu l’annuler.

LIRE | L’enseignement du wallon en pénurie de profs

7. Le conseil de La Bruyère reporté pour une raison étonnante

Le conseil communal de La Bruyère a été reporté de huit jours. Motif: une convocation électronique incomplète. Une première.

LIRE | Couac numérique: conseil reporté

8. Le rôle important de Huy pour l’armée américaine

Lors de la bataille des Ardennes, l’armée US a aménagé à Huyun hôpital et centre de repos au Quadrilatère et à l’actuelle bibliothèque.

LIRE | En 1944, les GI’s ont pansé leurs plaies à Huy

9. Tim Wellens, la modestie à fleur de peau

Tim Wellens, à 27 ans, fait partie des meubles de la maison Lotto. Son approche du vélo laisse la place à la modestie.

LIRE | «Je peux tout faire un petit peu»

10. Anderlecht a-t-il rendu les armes?

Derrick Luckassen avait l’air aussi perdu en zone d’interview que tous les Mauves durant 90 minutes face à des Brugeois largement supérieurs. Une défaite en Coupe de Belgique (0-2) qui inquiète.

LIRE | «C’est peut-être un manque de qualité…»