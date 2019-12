Quand Bradasch, le T2 de Toppmöller, se lâche sur Virton, Becca et Hayes

Dans les colonnes du Tageblatt, Erwin Bradasch, l’adjoint de Dino Toppmöller à Virton, est revenu sur son départ du Faubourg.

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’il n’y a pas été avec le dos de la cuillère. Morceaux choisis.

- "J'ai reçu un e-mail me disant que j'avais été licencié avec effet immédiat. Cela s'est produit pendant que Dino (Toppmöller) avait une conversation avec la direction du club. Il ne savait rien et on ne lui a pas dit au cours de la conversation que j'étais libéré. Je n’ai pas été informé sur les raisons de mon licenciement."

- "Dès le 1er octobre, la relation de confiance (NDLR: avec Alex Hayes) a été rompue. Le sponsor principal nous avait promis des changements, mais ne les a pas mis en œuvre."

- "Nos préoccupations étaient plus que justifiées. Il y avait des manquements qu’on ne voit même pas dans le foot amateur. Les terrains d'entraînement étaient en mauvais état, les préposés à l’entretien n’ayant pas le matériel approprié. Le bain froid et le sauna, pour la récupération, n'ont pas été fournis comme promis. Les vêtements d'entraînement n'étaient souvent pas prêts à temps, encore humides car il n'y avait pas assez de sèche-linge et de machines à laver. Une fois, la buanderie était sous eau et on a vu des rats. Il est arrivé qu‘entre deux séances d'entraînement, les joueurs manquent de nourriture car la restauration n'était pas payée. (…) Ce sont tous des problèmes qui ont un impact significatif sur notre travail quotidien."

- "D’autres points de discorde sont apparus. Le sponsor principal (NDLR: Flavio Becca) a été influencé par le CEO (NDLR: Hayes).

C'était comme dans un mauvais film. Flavio Becca, Dino et moi nous connaissons depuis un certain temps, nous avons réussi ensemble et il sait comment nous travaillons. Je ne peux que supposer qu’Alex Hayes et Frédéric Lamotte l‘ont convaincu de leurs idées."

- "L’équipe a été choquée et triste. Les garçons ne sont pas autorisés à dire grand-chose sur cette situation car ils ont des contrats en cours. Je pourrais révéler beaucoup plus de détails, mais je respecte la décision des responsables.

A Dudelange, nous savions que nous étions dans une ligue amateur. Là aussi, nous nous sommes longtemps battus pour un sauna et un bain froid, mais après notre qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa, nous les avons obtenus. À Dudelange, travailler avec les gens était beaucoup plus agréable. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Les succès sont un signe clair que tout le monde dans le club a travaillé dans le même sens. A Virton, on a l’impression que ce n’est pas l’équipe qui importe, mais l’ego de certains individus"

Puis, pour conclure, cette question : “Peut-on imaginer à l’avenir une autre collaboration Becca-Toppmöller-Bradasch?“ A laquelle, l’entraîneur allemand a tout simplement répondu: “Non“.