(Belga) Le parlement flamand a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi son budget pour 2020, après une séance de 18 heures. Les députés ont voté selon la logique de majorité (N-VA, CD&V, Open Vld) contre opposition (Vlaams Belang, Groen, sp.a, PVDA-PTB).

Le déficit budgétaire est évalué à 430 millions d'euros en 2020 et le budget doit retrouver l'équilibre en 2021. Les partis de la majorité mettent en avant les 1,65 milliard d'euros d'investissements supplémentaires dégagés notamment pour l'éducation, la recherche et le développement et l'aide sociale. Les partis d'opposition ont, quant à eux, critiqué des coupes dans l'aide sociale et la culture, entre autres. Le budget 2020 ne prévoit par ailleurs pas de diminution du salaire des parlementaires. Cette mesure devra être élaborée en vue du conclave budgétaire, en mai prochain. (Belga)