Le Canada va interdire la publicité sur le vapotage ciblant les jeunes

(Belga) Le gouvernement canadien a annoncé jeudi des mesures pour interdire la publicité sur les produits de vapotage "partout où elle peut être vue ou entendue par des jeunes".

"La progression rapide du vapotage chez les jeunes préoccupe le gouvernement", a expliqué le ministère de la Santé dans un communiqué. Les règlements proposés visent à interdire la publicité des produits de vapotage notamment dans les endroits publics ou en ligne. A contrario, la promotion de ces produits ne serait "permise que dans les commerces spécialisés, les entreprises et les sites web auxquels seuls les adultes ont accès". La ministre de la Santé Patty Hajdu a également annoncé "l'impression obligatoire des mises en garde de santé sur l'emballage des produits de vapotage". Ces nouvelles mesures doivent entrer en vigueur dans les prochains mois, selon le ministère. L'annonce de la proposition du ministère canadien survient alors que le Congrès américain a adopté jeudi une loi relevant l'année prochaine de 18 à 21 ans l'âge minimum pour acheter tabac et cigarettes électroniques sur l'ensemble du territoire. Au Canada, un adolescent de 17 ans a failli perdre ses poumons plus tôt cette année après cinq mois de vapotage intensif et l'ingrédient soupçonné était le diacétyle. Il différait de celui identifié aux Etats-Unis, une huile de vitamine E, ajoutée dans des recharges liquides de vapoteuses, à l'origine d'une maladie pulmonaire fulgurante qui a déjà fait 2.409 malades et 52 morts à ce jour. Les cigarettes électroniques sont commercialisées au Canada et aux Etats-Unis depuis 2006. Bien que leur vente soit interdite aux mineurs, leur utilisation a explosé ces dernières années chez les adolescents canadiens. Au 17 décembre, 14 cas de maladie pulmonaire associée au vapotage avaient été signalés à l'Agence de la santé publique du Canada. Un étudiant sur cinq a utilisé une cigarette électronique au cours des 30 derniers jours, un chiffre en hausse de 10% par rapport à 2016-2017, selon une étude du ministère de la Santé. (Belga)