Euroligue de basket - Sam Van Rossom et Valence s'inclinent à Milan

Neuvième défaite en Euroligue de basket pour les Espagnols de Valence (en 15 matchs) qui se sont inclinés en déplacement en Italie, à Milan (78-71) jeudi soir pour le compte de la 15e journée. Sam Van Rossom a terminé la rencontre avec 9 points sur sa fiche de stats personnelle.

En première mi-temps, les deux équipes se rendaient coup pour coup, aucune des deux formations ne parvenant à creuser un véritable écart au marquoir (26-24 et 43-43 à la pause). Malheureusement pour les coéquipiers de Sam Van Rossom, ils ont complètement craqué dans le 3e quart-temps. Dix minutes remportées 19-10 par les Italiens, dans le sillage d'un excellent Amedeo Della Valle, ont conditionné la suite de la rencontre. Les Espagnols tentaient bien un impossible retour dans le dernier quart-temps mais il était trop tard pour repartir d'Italie avec une victoire en poche (78-71). Le meneur des Lions, l'équipe nationale belge, Sam Van Rossom, termine ce match avec 9 points (2/2 à 2 points, 1/2 à 3 points et 2/2 aux lancers), 3 rebonds et 5 passes en 22 minutes. Il est le deuxième meilleur joueur de son équipe ce jeudi soir, derrière Bojan Dubljevic (20 points et 6 rebonds). Les Espagnols pointent à présent à la 13e place du classement alors que les Italiens remontent en 7e position. Vendredi prochain, Sam Van Rossom se déplacera en Turquie avec son équipe pour y affronter le Fenerbahce Istanbul. Les huit meilleures équipes (sur 18) sont qualifiées pour les playoffs de la compétition.