Réveillon du Nouvel An: le chèque taxi «exceptionnellement» d’application, pour éviter de conduire après avoir (trop) bu

Le chèque taxi sera valable lors de la nuit du Nouvel An. Une alternative à une prise de risque considérable.

À l’approche des fêtes de fin d’année, il n’est pas inutile de rappeler que reprendre le volant après avoir bu, cela multiplie les risques d’accident. L’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) précise que déjà avec un taux d’alcool de 0,8‰, un conducteur «court 2,5 fois plus de risques d’être impliqué dans un accident qu’un conducteur sobre!».

Parmi les alternatives existantes pour rentrer «safe» après avoir fait la fête jusqu’au bout de la nuit du Nouvel An, le porte-parole de l’AWSR, Pierre-Laurent Fassin, attire l’attention sur le chèque taxi, précisant que cette formule sera «exceptionnellement» d’application lors du réveillon du Nouvel An.

D’une valeur de 5€, mais il ne vous coûtera que la moitié

D’une valeur de 5€/pièce, le chèque taxi ne coûte en réalité que 2,50€ à l’usager. Les conditions pour y avoir accès? Avoir entre 16 et 30 ans, et faire appel à un taxi «Backsafe» dont le point de départ est situé en Wallonie.

Une trentaine de sociétés de taxis – voir la liste ici-, réparties dans toutes les provinces wallonnes, participent à l’opération.

«C’est une alternative sécurisée et économique», plaide Pierre-Laurent Fassin, qui précise qu’il «ne faut pas traîner» pour passer commande si on veut recevoir les chèques à temps par la poste – «avant le 23 décembre pour les recevoir à temps». Cela dit, il est également possible de venir les chercher directement à l’Agence wallonne pour la sécurité routière, à Jambes (chaussée de Liège, 654 C).

Plus de 14.000 chèques vendus depuis le lancement de l’opération

Depuis le lancement de l’opération en juin 2018 (et jusqu’au 1er décembre dernier), 14.400 chèques taxi ont trouvé acquéreurs.

«Depuis janvier dernier et jusqu’au 1er décembre, 10.500 chèques ont été vendus», indique le porte-parole de l’AWSR, ajoutant qu’en juin dernier, «on a recommandé 10.000 chèques et il nous en reste 6.000».

Le projet pilote a été prolongé jusqu’au 30 mars.

On ne peut acheter que vingt chèques maximum.