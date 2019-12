Euromillions Basket League - Louvain ne fait pas dans le détail face à Liège

(Belga) Dixième défaite consécutive pour Liège qui n'a pas fait le poids jeudi soir en déplacement à Louvain (79-56) pour le compte de la deuxième journée du deuxième tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Louvain grimpe provisoirement à la 5e place alors que Liège reste dernier sans la moindre victoire au compteur.

Dès le début de la rencontre, Liège basket a été submergé par les Louvanistes. Si le premier quart-temps était plutôt équilibré (22-15), le deuxième acte était déjà à sens unique. Remporté 29-7 par les Louvanistes, Liège Basket pointait déjà à 29 unités (51-22) au repos. Le seul Hugh Robertson, l'ailier américain de Louvain, avait marqué plus de points que toute l'équipe liégeoise à la pause (24). Le match plié, la deuxième mi-temps a été plutôt anecdotique (29-14 et 9-20) pour Louvain qui s'impose (79-56) sans avoir à forcer son talent pour s'offrir un 5e succès cette saison en championnat en 10 sorties. Le Louvaniste Hugh Robertson termine meilleur marqueur de la rencontre avec 31 unités. Brandan Stith en ajoute 12. Dans le camp liégeois, Ioann Iarochevitch (18 points) et Justin Kohajda (12 points et 11 rebonds) ont tiré leur épingle du jeu. Au classement, Louvain remonte provisoirement à la 5 place alors que Liège Basket reste dernier, sans victoire. Jeudi prochain, le 26 décembre, Liège accueille Alost alors que Louvain se déplace à Ostende pour le compte de la troisième journée du deuxième tour en Euromillions Basket League. Les huit meilleures équipes au terme du championnat (sur 10) sont qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)