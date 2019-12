Fabien Neretsé reconnu coupable du crime de génocide et de plusieurs crimes de guerre

Le jury de la cour d’assises de Bruxelles a reconnu Fabien Neretse coupable du crime de génocide et de plusieurs crimes de guerre commis à Kigali et à Mataba, au Rwanda, en 1994, jeudi soir vers 22h, après deux journées de délibération et au terme de six semaines de débats.

Fabien Neretsé, 71 ans, répondait de génocide pour avoir participé, en 1994, à l’entreprise de massacres systématiques de l’ethnie tutsie au Rwanda et d’assassinats ciblés, dont celui d’une famille belgo-rwandaise, les Bucyana-Beckers.