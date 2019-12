Sixième sacre de Thierry Neuville comme pilote belge de l’année

Le pilote de rallye Thierry Neuville a été élu jeudi soir à Bruxelles pilote RACB de l’année (Royal Automobile Club de Belgique Driver of the Year) par un jury de journalistes professionnels.

Neuville a devancé son copilote Nicolas Gilsoul et Stoffel Vandoorne au classement final. C’est déjà le sixième titre de meilleur volant belge en carrière de Neuville. Après un premier titre en 2011 et un deuxième en 2013, il a aligné les quatre derniers décernés. L’année dernière, il avait remporté le prix ex aequo avec son copilote Nicolas Gilsoul.

La crème du sport automobile belge, de nombreux invités et journalistes étaient réunis jeudi soir dans l’Auditorium 2000 de Bruxelles pour la remise annuelle des prix du sport automobile belge.

Le lauréat 2019, Thierry Neuville, 31 ans, a remporté trois rallyes mondiaux WRC cette année (Corse, Argentine, Catalogne) et a terminé pour la cinquième fois de sa carrière à la deuxième place du classement final du championnat du monde. Nicolas Gilsoul a terminé deuxième, Stoffel Vandoorne troisième dans ce classement. Neuville et Vandoorne ont dominé le prix du RACB Driver of the Year au cours des dernières années puisqu’ils se sont partagé les neuf derniers titres. Après une première saison difficile en Formule E, le championnat des voitures électriques, il n’était pas surprenant que Vandoorne (vainqueur en 2012, 2014 et 2015) ait été devancé par Neuville.

Le jeune Nathan Vanspringel, 17 ans (né le 29/11/2002), a été élu Rookie de l’année. Vanspringel a remporté le titre junior de la Ford Fiesta Sprint Cup dès sa première saison.

L’équipe de l’année est DG Sport, une équipe qui a remporté des victoires dans la classe WRC Pro2 et dans le TCR.

La Mention d’Honneur a été attribuée à Roadbook Organisation, un organisateur de courses historiques à Spa.