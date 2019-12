Le budget régional adopté, majorité contre opposition

Les députés wallons ont adopté jeudi soir le budget 2020, qui présente un déficit de 435 millions€ (ainsi que le budget ajusté 2019, -336 millions€).

Ils ont abondamment cité Mark Twain, Jean Ziegler et même l’abbé Pierre. Ils se sont aussi cités mutuellement pour souligner certaines contradictions. Mais rien n’y a fait, pas même l’esprit de Noël: comme en commission, l’opposition PTB et cdH a voté contre le projet de budget de la nouvelle majorité PS, MR et Écolo, dont les priorités sont placées sous une triple transition écologique, économique et sociale.

C’était le dernier vote de l’année au Parlement wallon.