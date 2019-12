Un homme perd la vie à Chapelle-à-Wattines

Un accident mortel s’est produit vers 16h20, le long de la N7. Un homme est décédé. Il était accompagné de son fils.

Un accident mortel a eu lieu ce jeudi en fin d’après-midi, vers 16h20, sur la chaussée de Bruxelles entre Leuze et Ath, à Chapelle-à-Wattines. Deux voitures sont en cause. Un des conducteurs est malheureusement décédé. Il avait une quarantaine d’années et habitait Meslin-l'Evêque. Dans la voiture, il était accompagné de son fils, âgé de 12ans, qui s’en est sorti légèrement blessé. Il a été emmené à l’hôpital d’Ath, tout comme l’autre conducteur, légèrement blessé également.

Les circonstances de l’accident n’ont pas été exprimées de manière certaine. Il s’agirait d’un contournement quelconque, peut-être un petit tour, qui aurait barré la route de l’autre conducteur.

La circulation a été perturbée, une bande a été fermée sur plusieurs centaines de mètres.