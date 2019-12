Un commerçant mouscronnois à la barre pour des nounours en gomme

Pour l’Afsca, on ne badine pas avec la nourriture, même s’il s’agit de nounours… EdA - 21584077998

Un libraire mouscronnois se retrouve devant le tribunal correctionnel pour avoir vendu des nounours en gomme dans son échoppe. C’est que quand l’Afsca s’en mêle, on ne badine pas avec le règlement…

Il est heureux que cette affaire n’ait pas été plaidée un premier avril devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Tournai; on ne lui aurait sans doute pas accordé le même crédit que ce mardi lorsqu’elle fut évoquée devant la juge Suliane Neveu.

Elle concerne un libraire actif dans la cité des Hurlus depuis près d’une vingtaine d’années.

Il occupe une échoppe au sein d’une grande surface elle-même intégrée dans un centre commercial. Il y vend essentiellement des journaux, des magazines et quelques babioles mais jamais de la nourriture.

À l’exception de quelques petits paquets de nounours en gomme. C’est précisément ces derniers qui sont au cœur du délit reproché au commerçant. En l’occurrence, celui de ne pas avoir informé l’Afsca - dont il n’était alors pas encore membre - qu’il vendait un produit alimentaire.

Un manquement qui lui valut de recevoir une amende salée après que des contrôleurs de l’agence aient constaté ce manquement lors d’un contrôle opéré au sein du centre. Amende, dont le montant fut réduit par la suite, mais que le principal intéressé refusa de payer. D’où sa comparution devant le tribunal correctionnel, entre trois voleurs violents et des dealers à la petite semaine…

«Je vous demande une application modérée de la loi, Mme la juge…»

Devant la juge, le commerçant reconnaît qu’il a fauté mais il fustige l’attitude de l’agence alimentaire qui, jamais auparavant, n’a envoyé un représentant au sein de son commerce pour s’inquiéter de savoir s’il vendait des produits alimentaires ou pas. «Cela, alors que des contrôles sont opérés régulièrement dans la galerie, précise-t-il. Depuis le temps que j’y suis, je n’ai jamais reçu la visite de l’Afsca. Pour l’amende, je trouve cela excessif sachant en plus que nos marges bénéficiaires se calculent en quelques cents sur nos produits et que, de surcroît, elles ont fortement diminué ces dernières années…» Le procureur du Roi Éric Delhaye semble bien comprendre le désarroi du commerçant. Il ira même jusqu’à dire que «certains règlements peuvent paraître abscons mais que la loi est la même pour tout le monde…» Éric Delhaye conclura toutefois en demandant à la juge de faire de cette dernière, une application très modérée… On saura le 16 janvier si les arguments auront été entendus. Ou pas…