Mons: le Waux-Hall sera rénové

La ville de Mons vient de décrocher 9,4 millions€ de la Région wallonne pour cela, qui a validé son Plan de Développement Urbain. Plusieurs projets sont concernés.

Le père Noël vient de passer dans la cheminée de l’hôtel de ville de Mons, incarné sous les traits du Ministre wallon des Pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne. Son cadeau: la validation du Plan de Développement Urbain déposé par la ville de Mons.

Une validation intégrale s’il vous plaît, qui se concrétise par 9,4 millions€ de subventions wallonnes pour mettre en œuvre plusieurs projets considérés comme majeur par la majorité communale PS-Écolo.

Et le plus emblématique d’entre eux est sans doute la rénovation du Waux-Hall, parc et bâti. Ce lieu prisé des Montois, plus grand parc du centre-ville, n’est que l’ombre de lui-même depuis qu’une partie du bâtiment est fermée au public pour des problèmes de stabilité. L’état du parc également prête le flanc à des critiques récurrentes sur les réseaux sociaux notamment.

Les subsides doivent participer à la réfection du lieu, mais pas seulement.

«Concrètement, les montants décrochés par la Ville auprès du Gouvernement wallon s’organisent en trois volets», explique le bourgmestre Nicolas Martin.

Premier volet, «l’amélioration du cadre de vie avec la réhabilitation du Waux-Hall et du Parc de Jemappes, qui sont les poumons verts de la Ville.»

Deuxième volet, «le redéploiement économique, avec la revitalisation des axes commerciaux de Mons et Jemappes, mais également la lutte contre les incivilités et l’insécurité.»

Troisième volet: «les services à la population et notamment le développement du SAM, qui assure un service à domicile pour les personnes âgées ayant besoin de documents administratifs de l’État civil, ou encore la maison des associations dont la mise en œuvre est en cours.»

Le Collège communal veut également créer une nouvelle structure d’accueil extrascolaire dans le quartier de la gare à destination des parents qui travaillent tôt ou tard.

Le montant des subsides sera attribué sur l’ensemble de la législature mais le Collège communal a la volonté d’accélérer la mise en œuvre des projets.