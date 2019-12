Trois Liégeoises organisent une récolte de vêtements pour les plus démunis: «L’envie de faire quelque chose de concret»

Inspirées par une initiative citoyenne à Dublin, des amies liégeoises ont décidé d’organiser une récolte de vêtements chauds pour les personnes précarisées. Rendez-vous ce dimanche, sur l’esplanade Saint-Léonard.

Cette initiative a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, voici quelques jours. À Dublin, les citoyens sont invités à déposer des vêtements chauds sur une passerelle enjambant la Liffey. Les personnes ayant besoin de ces vêtements sont quant à eux invités à se servir, tout simplement.

Entre-temps, face à l’engouement, les autorités de la capitale irlandaise ont demandé que ces vêtements ne soient plus déposés sur le pont, mais auprès de «charity shops». L’argument avancé est celui de la congestion occasionnée sur la passerelle par cette activité. Une petite polémique s’en est suivie, les uns dénonçant la volonté des autorités de dissimuler la problématique du sans-abrisme, les autres pointant le cynisme de certains citoyens, très soucieux de faire un selfie tout en déposant un vêtement.

Une action concrète

À Liège, trois amies ont en tout cas relevé cette initiative, somme toute positive. «Nous avons l’habitude de partager des choses sur les réseaux sociaux. On partage, on partage, mais on ne fait pas grand-chose. J’ai donc eu envie de mettre une action concrète en place», explique l’une d’elles, qui souhaite garder l’anonymat, afin de ne pas attirer les projecteurs sur elle.

Deux de ses connaissances ont directement embrayé et une page Facebook était créée, voici dix jours. Les trois Liégeoises ont rapidement dû constater que les choses ne sont pas aussi simples qu’il n’y paraît. Inciter le public à déposer des vêtements en ville aurait peu leur attirer quelques ennuis avec les autorités. Certaines institutions accueillant les sans-abri préfèrent organiser elles-mêmes la distribution des vêtements, par ailleurs.

Rendez-vous dimanche

Les trois citoyennes avaient néanmoins envie de réaliser une action positive et concrète. Elles ont dès lors décidé d’organiser une récolte de vêtements en un lieu et à un moment donnés, à savoir l’esplanade Saint-Léonard, ce dimanche 22 décembre de 13 h à 15 h.

Toutes les personnes désireuses de donner un manteau, un bonnet, des gants ou encore une écharpe peuvent donc s’y rendre. L’action s’adresse également aux personnes précarisées, qu’elles soient sans-abri ou simplement dans le besoin.

Le bouche-à-oreille devrait faire son œuvre. «J’ai distribué des petits papiers à des sans-abri aux Guillemins, pour les informer», explique notre interlocutrice. Si tous les vêtements ne trouvent pas preneur, les organisatrices se chargeront elles-mêmes de leur distribution.