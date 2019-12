Neuf CPAS bénéficieront d’équipements d’hiver excédentaires de l’armée

Le commandement militaire de la province du Brabant wallon a entamé jeudi la distribution d’équipements d’hiver excédentaires aux CPAS. Il s’agit d’articles neufs qui se trouvaient dans les stocks de la Défense depuis des années et qui ne serviront plus pour les militaires.

Gants, pulls, casquettes fourrées, sous-vêtements... ce jeudi, quatre CPAS brabançons wallons dont celui d’Hélécine et de Jodoigne ont reçu ce matériel d’hiver. Cinq autres le recevront demain vendredi. Au total, environ 800 pièces sont prévues pour les neuf CPAS brabançons wallons qui en ont fait la demande.

Ces opérations «Hiver» de la Défense ont été lancées il y a une dizaine d’années, lorsque le socialiste André Flahaut était ministre de la Défense. Elles sont reconduites chaque année depuis, à l’échelle de tout le pays. Le matériel distribué est neuf et excédentaire: ces pulls, gants, casquettes fourrées et autres souliers ont été acquis par la Défense dans les années 90 mais ne conviennent plus aux uniformes et aux exigences actuelles de l’armée.

Ce sont les gouverneurs de province qui lancent chaque année un appel aux CPAS qui pourraient être intéressées par ce type d’articles pour leurs bénéficiaires. Une fois en possession des réponses - neuf CPAS du Brabant wallon ont rentré des demandes pour l’opération Hiver 2019-2020 -, la répartition est opérée par l’état-major.