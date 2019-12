UCB investit plus de 300 millions d’euros dans une nouvelle usine

La société biopharmaceutique belge UCB va construire une usine de production biologique multi-produits «innovante et durable» sur son site de Braine-l’Alleud. Elle représente un investissement de plus de 300 millions d’euros et devrait être opérationnelle en 2024.

Plus de 150 nouveaux emplois hautement qualifiés seront alors créés.

La nouvelle usine biotech, qui sera l’une des plus grandes et des plus modernes de Belgique selon UCB, doit permettre d’accompagner le développement de l’entreprise et de préparer le lancement et l’approvisionnement à long terme de futurs médicaments actuellement en phase de développement clinique. Sa construction devrait débuter durant le premier trimestre 2020.

«La transition de notre pipeline vers les grosses molécules nous conduit à intensifier nos investissements dans le développement technique des procédés à base de cellules mammifères, ainsi que dans nos capacités de production», explique la société belge, qui se dit convaincue que Braine-l’Alleud est l’endroit idéal pour implanter cette usine de production.

Sa construction aura également un effet positif sur l’emploi. UCB prévoit en effet de créer plus de 150 nouveaux postes de travail hautement qualifiés dès que l’installation sera pleinement opérationnelle.