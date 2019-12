Guy Materne repart à l’assaut du mythique joBerg2c: «Chaque matin, on se réveille avec du AC/DC»

Pour la cinquième année consécutive, le Soumagnard Guy Materne s’envolera au printemps prochain à destination de l’Afrique du Sud, afin de prendre part au prestigieux «joBerg2c».

Le «joBerg2c» n’est pas une course comme les autres. Plus qu’une épreuve d’endurance, cet ultramarathon de 900 km disputé à selle de VTT recèle de tous les ingrédients d’une formidable aventure humaine.

À l’aube de ses 45 ans, le Soumagnard Guy Materne s’apprête à prendre, pour la cinquième fois, le départ de cette incroyable expérience. Une nouvelle aventure qui lui permettra de relier, en l’espace de neuf jours de course, Johannesbourg à Pennington.

Mais si l’épreuve se court la plupart du temps en duo, le vététiste a décidé cette fois de partir seul: «Oui, je pars seul. C’est vrai que je n’aurai pas cette émulation qui se crée quand on concourt avec un coéquipier. Mais d’un autre côté, j’aurai la possibilité de rouler à mon propre rythme, sans avoir le chrono en tête, ce qui me donnera la possibilité de marquer davantage des arrêts.»

Une aventure à dimension humaine

Guy avec ses deux amis kényans. Doc Il est vrai que la plupart des 800 partants entament cette épreuve avant tout pour la dimension humaine qu’elle comporte. «On fait des rencontres aussi chouettes qu’inattendues. Lors de ma deuxième participation, j’avais par exemple rencontré Douglas et John, deux hommes originaires du Kenya. L’un était aveugle et ils effectuaient dès lors la course en tandem. J’avais été très touchée par leur expérience et j’avais même financé leur participation l’année suivante. L’année dernière, j’ai croisé deux messieurs de 73 ans qui effectuaient la course: ils sont arrivés au bout! »

Car le joBerg2c n’est pas une simple balade dans les plaines et sur les flancs de montagne sud-africaines. C’est un réel challenge sportif. «Et pour encadrer tout cela, l’organisation est assez fantastique. Chaque matin, nous nous réveillons à 5 heures au son de Thunderstruck, d’AC/DC. Il y a ensuite un petit-déjeuner offert: porridge, bacon, œufs… Ce n’est pas toujours évident de manger un tel petit-déjeuner à 6 heures, mais il est bien nécessaire au vu du nombre de kilomètres et de dénivelé qu’on parcourt durant toute la journée.»

Bivouac, ravitos et assistance technique

Guy Materne à l’arrivée de l’épreuve en 2018. Guy Materne Une journée dure en moyenne 4 à 6 heures avec des ravitaillements tous les 30 km. « Pendant ce temps, une équipe de l’organisation s’occupe de monter le bivouac (NDLR: des petites tentes), tandis qu’une autre propose un suivi d’assistance technique. Il s’agit d’une dizaine d’entreprises qui s’occupent à peu près de 400 vélos chaque nuit.» Une organisation de dingue, donc, pour une épreuve véritablement unique.

Un projet à finalité sociale Comme pour les années précédentes, Guy Materne participera à la course avec un objectif social également. «Après la course, je remets mon vélo à l’association Mejea, laquelle le redistribue à une personne qui souhaite pratiquer le vélo mais n’a pas la possibilité de s’en acheter un.» Si le Soumagnard peut déjà compter sur quelques petits sponsors, il aimerait néanmoins trouver davantage de fonds pour développer son projet d’école de VTT. «Dans l’idéal, ce serait fantastique dans les années à venir de proposer aux membres du club de participer à cette grande aventure», glisse Guy, lequel précise toutefois bien qu’il prend le départ de cette compétition sur fonds personnels. + Contact et infos: 0493/27.27.42.