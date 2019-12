Le LegiaPark, 30.000 m2 pour développer les biotechs à Liège

Le LegiaPark sera construit à proximité de la nouvelle clinique du MontLégia, dans le quartier de Glain. © 2019 Denis Crucifix – V3D. be

Noshaq et le CHC lancent le LegiaPark, face à la future clinique du MontLégia. Un investissement de 80 000 millions d’euros pour développer le secteur des entreprises spécialisées dans les biotechnologies.

Quelque 30 000 m2 de bureaux, de laboratoires, de salles blanches et autre centre de formation seront disponibles d’ici août 2022 en face de la future clinique du MontLegia pour les entreprises spécialisées dans la biotechnologie, ont annoncé conjointement mercredi, Noshaq, le bras financier de l’opération, et le CHC (Centre hospitalier chrétien) à l’initiative de cet investissement de 80 millions d’euros.

Afin de répondre aux exigences urbanistiques liées à la ZACC «Patience et Beaujonc», le CHC, propriétaire des terrains, a décidé de développer une zone d’activités économiques qui, sur base des discussions entamées il y a deux ans avec Noshaq, s’est orientée vers la biotechnologie, secteur clé de développement pour la région liégeoise qui a créé 1 400 emplois en dix ans.

En 2018, les sociétés biotech en Wallonie ont récolté près de 486,6 millions d’euros auprès d’investisseurs afin de réaliser les études (pré)cliniques mais également toutes les phases de recherche et développement. Ces investisseurs préfèrent d’ailleurs participer à la croissance de ces entreprises en soutenant le core-business et le développement du produit plutôt que les investissements immobiliers liés aux infrastructures spécifiques à ce secteur.

L’association Noshaq-CHC, permettant la construction du LegiaPark, répond donc à un besoin qui se traduira par la réalisation de 4.820 m2 de laboratoires (BL2) et 2.500 m2 de salles blanches, 12.679 m2 de bureaux, 1.000 m2 de zone de stockage pour le centre biotechnologique, 1.000 m2 pour le centre de formation et centre multimédia ou encore 5.100 m2 d’espaces sociocommunautaires de services support, locaux de gestion du centre, communs et circulations.

Sont également prévus 400 m2 de locaux Warehouse IN/OUT, 250 places de parking vélos sécurisés (dont 15 bornes de rechargement), 500 places de parking voitures et motos et enfin 7.500 m2 d’espaces verts et de promenade.

Chantier dès février

Les quatre bâtiments (R + 2), dont la construction débutera en février 2020 pour s’achever en août 2022 pour les deux derniers bâtiments, seront réalisés de telle sorte que le confort de travail sera particulièrement soigné, le tout en offrant la discrétion voulue par le secteur. Et afin d’inscrire cette réalisation en termes de développement durable, le CHC et Noshaq ont décroché une certification «BREEAM» ‘Excellent’.

Le LegiaPark se présente avant tout comme une opportunité de compléter l’offre et l’attractivité liégeoise par une proposition immobilière biotech en développant des espaces de travail pour accueillir des projets matures et une zone de regroupement des entreprises exogènes. L’enjeu principal est d’attirer ces entreprises matures contributrices en termes d’emplois directs mais aussi indirects.

