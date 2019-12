La Louvière: la T2 du Tivoli fermée

La T2, la plus chaude lors des rencontres de la RAAL, sera très calme pour le reste de la saison. Jérôme Houet

La tribune 2 du stade louviérois a été fermée par arrêté communal. Elle n’est plus aux normes de stabilité.

Il y aura du changement à la reprise des championnats de football, en janvier à La Louvière. Lors des prochaines rencontres à domicile de la RAAL et de l’UR La Louvière-Centre, la T2, où prennent généralement place les «ultras», sera fermée.

Cette mesure a été prise par Jacques Gobert, bourgmestre, par arrêté communal. Elle fait suite à un contrôle au cours duquel a été détecté un problème de stabilité. Le problème viendrait des structures métalliques sur lesquelles repose la structure.

La fermeture est temporaire, mais pourrait être longue. Car la T2 ne rouvrira au public qu’après les travaux nécessaires, et aucune date ne peut encore être avancée. La procédure de marché public doit seulement être préparée, puis lancée…

En attendant, les Green Boys et le Wolf Side, les deux groupes de supporters de la RAAL, ont décidé de migrer dans le virage à droite de la tribune principale, celui d’en face étant dévolu aux supporters visiteurs.

Quant aux supporters non affiliés aux deux groupes susmentionnés et qui prenaient habituellement place dans la T2, la RAAL s’engage à proposer des solutions alternatives «dans les plus brefs délais.»