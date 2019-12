Meubles recyclés, vrac, local: Carrefour lance son nouveau concept sur le piétonnier de Bruxelles

Carrefour Belgique dévoile un nouveau concept de magasin de proximité urbain: City. Une première enseigne ouvre sur le piétonnier du centre de Bruxelles.

Carrefour Belgique a dévoilé jeudi un nouveau concept de magasin de proximité urbain: City. Une première enseigne vient d’ouvrir sur le piétonnier, dans le centre de Bruxelles. Elle est adaptée aux dernières tendances de consommation, avec des produits locaux ou bio et une attention pour les aspects environnementaux comme la réduction des déchets.

Pour réduire l’impact sur l’environnement, une grande partie des meubles en magasin et dans la zone de restauration sont recyclés. En mettant l’accent sur la proximité, l’aspect moderne et le respect de l’environnement, Carrefour entend créer une expérience client particulière. Le client peut ainsi y apporter ses propres contenants et aura le choix d’alternatives aux sacs en plastique, comme des sacs en tissu ou issus de déchets de mer. Une place particulière y est en outre accordée aux produits propres de la marque, au bio et aux produits locaux.

Les plats achetés peuvent être emportés ou consommés sur place dans la zone de restauration, un espace convivial avec visibilité sur la rue et une connexion WiFi gratuite.

Le Carrefour City est ouvert tous les jours, de 7h00 à 22h00.