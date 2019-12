Les remous continuent de secouer l’athénée Andrée Thomas à Forest

Les élèves de l’Athénée Andrée Thomas sont à nouveau en grève. Selon eux, le Bourgmestre Roberti n’a pas reconnu suffisamment la gravité des violences policières subies. Par ailleurs, des jets de pétards sont toujours à déplorer.

Les arrêts de travail des professeurs pour revendiquer un changement de direction n’ont pas débouché sur des avancées dans les négociations et ont été quelque peu perturbés, selon les informations rapportées par les syndicats. Un groupe d’élèves a interpellé le conseil communal de Forest mardi soir sur la répression policière de leur action organisée au sein de l’école le 4 décembre pour protester contre l’insalubrité des locaux et les manquements dans la gestion administrative. Ils ont décidé de partir en grève mercredi matin, a indiqué ce mercredi l’association JOC (Jeunes organisés et combatifs).

Les élèves présents au conseil communal voulaient, selon leur communiqué relayé par les JOC, que le bourgmestre Stéphane Roberti reconnaisse la gravité des violences et leur assure que la force policière ne serait plus à l’avenir mobilisée dans une école. Ils ont décidé de partir en grève car ils ont estimé que reconnaître l’intervention problématique ne constituait pas une réponse suffisante. Leurs attentes dépassent cependant le cadre des compétences du bourgmestre.

Le permanent SLFP, Nourradine Amraoui, a signalé que des élèves avaient lancé des pétards mercredi matin et qu’une éducatrice lui avait fait part des difficultés rencontrées. Le bourgmestre a rencontré une délégation d’élèves dans la journée, mais n’a pas souhaité faire de commentaires dans l’immédiat, les jeunes souhaitant communiquer sur la situation dans les prochains jours.

Seuls des affiliés CGSP devaient marquer des arrêts de travail d’une heure vendredi et lundi à 11h40, mais l’ensemble des élèves a été libéré à chaque fois. Magali Moyart, présidente de la CGSP-Enseignement Bruxelles, a déploré cette décision car des professeurs souhaitaient rattraper leur retard dans leurs cours. Elle rapporte deux incidents vendredi, avant ou au début de l’arrêt de travail. Un élève aurait lancé un pétard près des jambes d’une enseignante et un feu aurait été mis dans une poubelle.