VIDÉOS | «Air Jordan»: Cristiano Ronaldo s’élève à 2,56m pour offrir la victoire à la Juventus

Dybala et Ronaldo, grâce à sa détente surnaturelle, ont permis à la Juve de s’imposer contre la Sampdoria (2-1) lors de la 17e journée de Serie A. Il s’agissait aussi du 647e match en championnat pour Buffon, record de Maldini égalé.

Mercredi, c’est Paulo Dybala qui a offert le premier frisson en reprenant d’une volée somptueuse du pied gauche une longue transversale en diagonale signée Alex Sandro (19e). Après deux rebonds, la balle fouettée a fini dans le petit filet. Imparable.

GOOOAL | Jolie reprise de Dybala pour placer la Juve aux commandes ! 👌



0️⃣-1️⃣ #SampJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/3IbtR1S8pR — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 18, 2019

Mais avant de s’envoler pour Ryad en Arabie saoudite dimanche pour la Supercoupe d’Italie contre la Lazio Rome, les bianconeri ont tout juste assuré le service minimum.

Ils se sont même fait peur en laissant la Sampdoria revenir au score par Gianluca Caprari (1-1, 35e), qui a bien profité d’une défense spectatrice et à l’arrêt pour tromper Buffon, impuissant sur l’action.

La Juve s’en est alors remise à sa star Cristiano Ronaldo, qui grâce à sa détente surnaturelle a propulsé une tête au fond des filets pour repasser devant juste avant la mi-temps (45e).

Selon les médias italiens, CR7 est monté à 2,56 mètres de haut, ridiculisant le défenseur italien Nicola Murru. Le buteur portugais a ensuite publié des photos de sa détente exceptionnelle sur les réseaux sociaux avec la légende «CR7 Air Jordan», en référence au basketteur Michael Jordan.

Le saut dingue de Ronaldo pour marquer le but de la victoire contre la Sampdoria ! 😳 pic.twitter.com/ulArCS2OnV — Onze Mondial (@OnzeMondial) December 18, 2019

Lors d’une seconde période sans saveur, avec comme principal fait de jeu l’expulsion du buteur Caprari, la Juventus a dit au revoir, avec une victoire, à la Serie A pour l’année 2019.

Grâce à cette victoire, la Juventus a repris provisoirement la tête du championnat à l’Inter Milan. Provisoirement car les Intéristes pourront revenir à la hauteur des Turinois avec 42 points en cas de victoire samedi contre l’autre équipe génoise, le Genoa.

En attendant, la Juve a fait le travail en ramenant les trois points de Ligurie, sans pour autant soigner sa différence de buts, moins bonne que celle de l’Inter qui passerait donc le nouvel an à la première place en cas de succès.

Buffon égale le record de Maldini

Photo News Gianluigi Buffon, titulaire avec la Juventus mercredi lors de la victoire contre la Sampdoria à Gênes (2-1), a égalé Paolo Maldini au palmarès du nombre de rencontres disputées en Serie A avec 647 matches.

À 41 ans, le gardien a profité d’une blessure du gardien titulaire de la Juve Wojciech Szczesny pour rejoindre le défenseur et autre joueur mythique italien, qui avait effectué toute sa carrière à l’AC Milan.

«Toujours plus haut. Détente, victoire et match avec une signification toute particulière», a écrit Buffon sur Twitter en référence à la détente stratosphérique de Ronaldo sur le second but turinois.

En janvier, le légendaire gardien italien de bientôt 42 ans (le 28 janvier), neuf fois sacré champion national (autre record), pourrait être seul au panthéon du Calcio.