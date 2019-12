Boston et Miami savent voyager

Boston qui s’impose chez Dallas pour remonter à la 2e place, Miami qui le suit de près après avoir infligé à Philadelphie sa première défaite à la maison: à l’Est, derrière Milwaukee, il y a eu du nouveau en NBA mercredi.

Le choc entre deux outsiders de la saison a tourné à l’avantage de Boston (109-103), apparu un peu plus complet et solide que Dallas, privé de Luka Doncic. Le prodige slovène, qui soigne son entorse à la cheville droite, pourrait rejouer juste après Noël.

?? @KembaWalker (32), @FCHWPO (26), & @jaytatum0 (24) combine for 82 in the @celtics road win in Dallas! #Celtics pic.twitter.com/XIehvucGIo