Coupe de Belgique: le Standard renversé par l’Antwerp et éliminé en quart de finale (VIDEO)

Une semaine après son élimination sur la scène européenne, le Standard n’a pas pu faire mieux en quart de finale de la Coupe de Belgique, contre l’Antwerp.

Mené à la marque à la suite d’un but de Maxime Lestienne (23e, 1-0), l’Antwerp s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique cemercredi au détriment du Standard (3-1). Ritchie De Laet (64e, 1-1), Manuel Benson (67e, 1-2) et Dieumerci Mbokani (85e, 1-3) ont permis aux Anversois de rejoindre Zulte-Waregem et Courtrai dans le dernier carré. Le quatrième qualifié sera connu ce jeudi à l’issue de la rencontre entre Anderlecht et le Club Bruges.

L’Anversois Didier Lamkel Zé a été le premier protagoniste de cette rencontre. L’attaquant a manqué un contrôle au second poteau alors qu’il avait hérité du ballon en raison d’une mésentente de la défense liégeoise (4e). Ensuite, le Camerounais a obligé Arnaud Bodart à sortir un ballon du pied (12e). Le gardien liégeois a encore dû s’employer sur une tentative de Mbokani (21e).

Peu efficace devant le but adverse ces derniers temps, le Standard a frappé dès la première occasion sur un mouvement mené par Felipe Avenatti, Aleksandar Boljevic, Mergim Vojvoda et ponctué par Lestienne (23e, 1-0).

La rencontre était lancée et l’Antwerp a répliqué par l’inévitable Lamkel Zé, qui a placé à côté un service au second poteau de De Sart (23e). Si le Standard l’a échappé belle sur cette phase, il a été moins chanceux par la suite quand Selim Amallah a quitté le terrain sur blessure (41e). Mais aussi quand Sinan Bolat a sorti un tir de Boljevic, qui s’était bien débarrassé de son défenseur (42e).

À la reprise, les Anversois ont affiché une plus grande motivation et davantage d’initiatives, notamment dans le chef de Buta, qui a distillé un long service à Lamkel Zé (59e). Les visiteurs ont alors pris le match en mains et sur un assist de Dino Arslanagic, De Laet a égalisé de la tête (64e, 1-1).

À peine monté au jeu (59e), Benson a enfoncé le clou (67e, 1-2).

Le Standard était perdu et Mbokani en a profité pour grandir sa réputation de meilleur attaquant de la compétition (85e, 1-3).

La rencontre s’est terminée par une échauffourée entre plusieurs joueurs et membres des staffs et avec un exclu: Boljevic (90e+4), qui a pris son adversaire à la gorge (90e+5)