Coupe de Belgique: l’Union Saint-Gilloise éliminée en quart de finale sur un but tombé à 2 minutes de la fin

Gary Kagelmacher a inscrit le seul but du match entre l’Union et Courtrai, en quart de finale de la Coupe de Belgique. BELGA

L’Union Saint-Gilloise a été éliminée en quarts de finale de la Coupe de Belgique par Courtrai, ce mercredi soir au Parc Duden.

Demi-finaliste la saison dernière, l’Union Saint-Gilloise n’aura pas réédité sa belle performance en Coupe de Belgique de football. Les Bruxellois ont été éliminés en quarts de finale 0-1 par Courtrai, ce mercredi soir au Parc Duden. Grâce à Gary Kagelmacher (88e), les Flandriens rejoignent Zulte-Waregem – vainqueur de Charleroi ce mardi (2-0) - en demi-finale.

À l’Union Saint-Gilloise, Anders Kristiansen a pris la place d’Adrien Saussez dans le but. Yves Vanderhaeghe a aussi effectué un changement par rapport au match contre Mouscron: il a préféré Andriy Batsula à Karel D’Haene au latéral gauche. Dès les premières minutes, les Bruxellois ont tenté de passer sur le flanc droit où Serge Tabekou a multiplié les rushes. Mais le Camerounais n’a pas été en mesure de surprendre Kagelmacher et quand il a eu l’occasion de reprendre un ballon de volée, il l’a envoyé loin au-dessus (10e).

Courtrai a réagi mais Ilombe Mboyo a manqué sa reprise (21e), Hannes Van der Bruggen a tiré juste à côté (22e) et Julien de Sart a vu son coup franc bloqué par Kristiansen (26e). Les Kerels n’avaient pas fini de gaspiller: en quelques minutes, Petar Golubovic (27e) et Éric Ocansey (33e) ont une bonne possibilité de marquer et Jovan Stojanovic (31e, 35e) s’est même payé de luxe de tirer deux fois sur Kristiansen. L’Union est aussi passée près de l’ouverture du score mais l’envoi de Mathias Fixelles s’est écrasé sur le montant (28e).

Courtrai a mieux démarré la seconde période mais la première occasion de but a été pour Tabekou dont le tir n’a pas ennuyé Adam Jokubech (55e). Les visiteurs ont alors repris le dessus et Kagelmacher (88e) a inscrit l’unique but de la rencontre. Malgré le rush final unioniste, le score n’a plus évolué.