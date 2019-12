TC Mons - Un Quaregnonnais risque trois ans de prison pour une tentative de vol avec violence

Une peine de trois ans de prison ferme a été requise, mercredi, par le ministère public contre M. W., poursuivi devant le tribunal correctionnel de Mons pour une tentative de vol avec violence commise le 13 septembre 2019. Armé d'un couteau, l'homme s'est présenté à la caisse d'un magasin et a réclamé le contenu de la caisse, qu'il n'a pas réussi à ouvrir.

Le ministère constate que M. W. avait écopé d'une peine de 12 mois de prison pour deux vols avec violence, le 3 mai 2019, soit quelques mois à peine avant cette agression. "Il ne se remet pas en cause et il y a un réél risque de récidive chez lui. De plus, ses aveux n'ont pas été spontanés", a déclaré le substitut du procureur du Roi dans son réquisitoire.

Confondu par les images vidéo, M. W. est passé aux aveux devant le magistrat instructeur à qui il a confié qu'il avait une dette de plusieurs milliers d'euros en matière de stupéfiants. En arrêt de travail à cause d'une dépression, M. W. était consommateur de cocaïne.

La défense a plaidé une peine de travail, à laquelle s'est opposé le ministère public qui se demande quelle en serait l'efficacité alors que le prévenu est en arrêt de travail.

Jugement le 8 janvier.