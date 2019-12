Annulé à cause d’une panne électrique, Couvin – Acren sera bien rejoué

Acren et Couvin se retrouveront le 5 ou le 25 janvier. ÉdA – Jean-Luc Boitte

Annulée suite à une panne de courant samedi dernier, la rencontre sera bien rejouée. Reste à désigner la date. Ce sera soit le 5 janvier, soit le 25 janvier.

Ce mercredi soir, le comité de l’ACFF devait se poser sur la décision de rejouer ou non la rencontre entre Couvin et la Real. Pour rappel, le match n’avait pu se jouer samedi dernier à cause d’une panne de courant, provoquée par un incendie, qui avait plongé le stade dans le noir complet. «Le comité estime que Couvin n’est pas responsable du problème électrique, détaille le CQ Claude Buydens. Le rapport d’Ores prouve que la société n’a pas souhaité remettre le courant par mesure de précaution».

Les deux clubs ont demandé à rejouer la rencontre le 25 janvier, lors d’un week-end laissé libre en cas de remise. L’autre possibilité est le 5 janvier. La Fédération devra logiquement trancher ce jeudi.