Un rassemblement pour demander la régularisation des sans-papiers à Verviers

Une soixantaine de personnes se sont réunies ce mercredi, en début de soirée devant l'hôtel de Ville de Verviers. En cette journée internationale des migrants, elles réclamaient une régularisation urgente des sans-papiers qui sont sur le territoire belge.

"Notre mot d'ordre, c'est 'la régularisation, c'est juste et humain'", indique Virginie Fyon, coordinatrice de l'ASBL La Belle diversité. "En étant là, ce soir, on voulait aussi rappeler les conditions déplorables dans lesquelles vivent ces quelque 130.000 personnes qui sont sur notre territoire et qui ne le quitteront pas. Ils vivent en Belgique avec comme unique droit, une aide médicale urgente", ajoute la coordinatrice de l'ASBL verviétoise et membre du collectif de soutien.

Plusieurs sans-papiers présents ont pris la parole et ont symboliquement remis des cadeaux à la Ville. "Dans ces cadeaux, on retrouve des témoignages de leur parcours du combattant mais également de leurs espoirs d'une vie meilleure une fois la régularisation obtenue", explique Mme Fyon. En se rassemblant, les participants souhaitaient que la régularisation des sans-papiers qui faisait partie intégrante des programmes de la majorité des partis politiques francophones avant les élections, ne soit pas oubliée dans le cadre des négociations gouvernementales.