Les Castors Braine prennent plus de 100 points à Ekaterinburg

Les Castors Braine ont connu la défaite sur le parquet d’Ekaterinburg, à l’occasion de la 8e journée de l’Euroligue.

Sans surprise, les championnes de Belgique des Castors Braine ont connu la défaite sur le parquet des Russes d’Ekaterinburg, ce mercredi après-midi à l’occasion de la 8e journée de l’Euroligue de basket. Emma Meesseman et ses équipières championnes d’Europe se sont imposées face aux Brainoises 101-73. Elles menaient 48-33 au repos.

Braine a concédé sa 5e défaite dans le groupe A. Les Brabançonnes wallonnes occupent la 5e place provisoire en attendant les trois autres rencontres de la poule. L’UMMC Ekaterinburg est assuré de demeurer leader après sa 7e victoire.

Meesseman, qui pourrait être sacrée Sportive belge de l’année 2019 samedi, a été souveraine avec 23 points (10/14 aux tirs dont 3/3 aux tirs primés) et 8 rebonds personnels. Son équipière américaine Jonquel Jones fut aussi redoutable grâce à ses 19 points inscrits (8/12) et 10 rebonds. La formation ouralienne a remporté les quatre quart-temps: 27-14, 21-19 (48-33), 25-15 (73-48) et 28-25 (101-73).

Les filles de Frédéric Dusart ont souffert au niveau offensif. Elles n’ont converti que 35,7% de leurs essais au panier. Sur le plan défensif, les Russes ont démontré une réelle maîtrise avec 51 rebonds captés contre 37 aux Belges. Et le jeu collectif des tenantes du titre a aussi fait merveille avec 30 assists réalisés sur leurs 41 paniers de plein jeu réussis.

Au niveau individuel côté brainois, Shaqwedia Wallace (16 points) et Kourtney Treffers (14 points) ont été les plus utiles au niveau du marquoir, tandis que Mariona Ortiz (9 assists) et Egle Siksniute (9 rebonds) se signalaient également sur la feuille de stats.

Le Castors Braine jouera son 9e match d’Euroligue le mercredi 8 janvier à Riga, en Lettonie.