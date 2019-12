Vente de VOO à Providence: décision lundi? Brutélé annonce la reprise de ses négociations avec Enodia

Vente de VOO à Providence: décision lundi?

Le conseil d’administration d’Enodia (ex-Publifin) prévu demain/ce jeudi a été annulé, a appris Belga à bonnes sources. Un CA se tiendra vendredi à 15h, suivi d’une assemblée générale à 17h.

Le CA d’Enodia, maison mère de Nethys, devait se réunir ce jeudi et discuter de la privatisation de VOO. Ce dernier avait été vendu au fonds américain Providence, une vente cachée à l’époque par le management – dont Stéphane Moreau – à Enodia. L’acte a depuis été annulé par le gouvernement wallon mais Enodia aurait toujours l’intention de céder VOO à Providence. Le point devait être discuté ce jeudi avant un nouveau CA vendredi pour prendre une décision.

Des délais qui avaient été dénoncés par le PTB, Damien Robert, administrateur du parti chez Enodia, qualifiant le timing et les conditions du débat, de passage en force. «On aura moins de 24 heures, nuit comprise, pour analyser les documents avant de devoir donner, ou non, notre accord. Ces conditions sont tout simplement inadmissibles et sont mises en place pour permettre un passage en force», déplorait-il.

Il semble que ses doléances ont été entendues: le CA de ce jeudi est annulé. Le CA et l’AG de vendredi sont maintenus mais a priori, aucune décision sur la vente de VOO n’est attendue à cette date. Un conseil d’administration se tiendrait plutôt lundi prochain, afin de laisser le week-end aux administrateurs pour prendre une décision.