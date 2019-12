100 nouvelles tentes en carton Orig-Ami distribuées cet hiver «devant l’ampleur des besoins»

Fabriquée à l’aide d’une épaisse couche de carton, bon isolant thermique, d’une durée de vie de deux mois et demi, résistante à la pluie, repliable, cette tente offre une intimité et une protection minimale à ceux qui ne fréquentent pas les centres d’accueil. BELGA

Une centaine de tentes en carton «Orig-Ami» ont été distribuées début novembre à Bruxelles et dans d’autres villes du pays. De nouvelles tentes doivent être produites «dans l’attente de solutions à long terme».

Une centaine de tentes en carton « Orig-Ami » ont été distribuées début novembre à Bruxelles et dans d’autres villes du pays, annonce mercredi l’ASBL Cultures & Communications qui gère ce dispositif depuis 2017, et souhaite toutefois en distribuer davantage. «Dans l’attente de solutions à long terme, et devant l’ampleur des besoins, nous avons décidé de relancer un appel pour assurer la production de nouvelles «Orig-Ami», annonce dans la foulée l’ASBL, qui bénéficie de parrainage par des sociétés, des clubs et des anonymes.

«Fabriqué à l’aide d’une épaisse couche de carton, bon isolant thermique, d’une durée de vie de deux mois et demi, résistant à la pluie, repliable donc transportable, l’Orig-Ami offre une intimité et une protection au bénéficiaire qui ne fréquente pas les centres d’accueil», explique Cultures & Communications. Les distributions ont été effectuées en collaboration avec des associations de terrain connaissant les bénéficiaires. «Ce n’est évidemment pas une solution à long terme, mais elle permet de parer au plus pressé et de répondre immédiatement à la difficulté des démunis.»

«Cet hiver, notre objectif est de distribuer 500 exemplaires du nouveau modèle d’abri pour sans-abri en Belgique et en France», ajoute l’ASBL, qui compte développer le concept à l’international et notamment en Inde.