Proximus renforce la publicité ciblée: voici comment la désactiver

Pickx, ex-Proximus TV, vous surveille au moment de vous imposer des spots publicitaires ciblés.

À tort ou à raison, l’annonce a fait grand bruit le jeudi 12 novembre: Proximus et RMB lancent la publicité adressée en Belgique francophone. C’est in extenso le titre du communiqué de presse transmis par Proximus à l’agence Belga et aux médias.

Dans 95% des cas, sites, quotidiens et magazines ont relayé cette info sans recul, sans mise en perspective, sans se questionner. Le message réducteur, trompeur, relayé en chœur: la publicité ciblée à la télévision sera bientôt une réalité.

Bref, à en croire cette régurgitation aveugle du discours officiel, la publicité à la télévision entre dans une nouvelle ère, celle du ciblage. Selon quels critères, en fait?

Pour (re)découvrir ces critères, il suffit de remonter le temps, direction août 2016. Dans un courrier électronique adressé à ses abonnés, Proximus annonce l’introduction… de la publicité ciblée. «À partir de septembre 2016, une partie de la publicité diffusée sur Proximus TV sera personnalisée en fonction de votre profil», annonce à l’époque la firme.

Dans un billet publié sur son site le 19 août 2016, Proximus rassure (Publicité personnalisée? Pas de panique!) et effleure les conditions du ciblage: «Nous nous baserons pour ce faire sur vos habitudes télévisuelles: si vous regardez par exemple régulièrement des matchs de football, il se peut que vous voyiez à l’écran plus de publicité pour des articles de sport.»

Les conditions plus précises sont publiées depuis août 2016 dans un menu de votre compte en ligne MyProximus. Tout dépend:

- Du type de programmes que vous aimez regarder (sport, de cuisine, actu, émissions culinaires ou pour enfants…)

– Des données administratives que vous nous avez communiquées (langue, âge, code postal, services Proximus utilisés…)

- Des données que Proximus a achetées auprès de firmes externes comme les données statistiques sur le quartier où vous habitez, la présence de jardins, la typologie de votre ménage…

C’est également via MyProximus qu’il est possible de désactiver la Publicité personnalisée TV : - Se connecter à son compte MyProximus à cette adresse - Cliquer sur Mon compte - Cliquer sur Ma vie privée - Sous Personnaliser vos offres, décocher la case Publicité personnalisée TV - Cliquer sur Sauvegarder

Voici le menu dans votre compte en ligne MyProximus qui vous permet de désactiver la publicité ciblée. Capture d’écran

Le communiqué de presse du 12 novembre 2019 ne fait nullement référence à la possibilité de neutraliser le ciblage. L’explication est simple. In fine, le document envoie en priorité un message aux annonceurs potentiels, à ceux qui pourraient être intéressé d’acheter une campagne de spots publicitaires ciblés.

En profitant d’une certaine amnésie des médias, Proximus et son partenaire RMB démarchent indirectement et gratuitement les clients potentiels. C’est de bonne guerre.

Décryptage de l’info en 4 points

1. Août 2016, Proximus TV inaugure la publicité ciblée et communique en direction de ses abonnés.

2. Novembre 2019, après une période de tests intensifs, Proximus et RMB (Régie Média Belge) annoncent qu’ils intensifieront dès le premier trimestre 2020 la commercialisation de la publicité ciblée.

3. La Une, La Deux, La Trois ou encore AB3 font appel aux services de RMB.

4. Un spot publicitaire ciblé (celui d’un annonceur local par exemple) remplacera un spot classique, que ce soit pendant la diffusion en direct ou lors du visionnage en replay.

Exemple concret de publicité ciblée

- Vous regardez régulièrement des émissions culinaires sur les chaînes Proximus Pickx.

- Cette donnée est analysée et enregistrée par l’opérateur.

- Lorsque vous suivez l’une de vos émissions, la publicité destinée à tous pour de la poudre à lessiver est remplacée par un spot ciblé vantant les soldes du cuisiniste de votre région.