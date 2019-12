Cet immeuble néoclassique près du musée de la BD va être démoli pour construire un campus: «intolérable»

Un immeuble néoclassique du centre de Bruxelles, à deux pas du musée de la BD, va être démoli. Le propriétaire est la haute école Odisee, qui souhaite implanter sur ce site un campus répondant aux exigences contemporaines. L’ARAU ne comprend pas.

Suivre @JulienRENSONNET

La haute école Odisee (ex-HUB, Hogeschool Universiteit Brussel) a obtenu le permis de démolition de son immeuble à l’angle de la rue des Sables et du Marais. C’est l’ex-échevin du Patrimoine à la Ville de Bruxelles et actuel député bruxellois Geoffroy Coomans de Brachène qui alerte sur Facebook. Il se dit «abasourdi».

Le libéral rappelle qu’il s’était opposé au projet lors d’une commission de concertation en 2014. Mais l’avis de la Ville de Bruxelles était minoritaire et la Région avait pour sa part soutenu le souhait de la haute école de procéder à une démolition/reconstruction. Celle-ci semble moins coûteuse que l’adaptation du bâtiment néoclassique de l’architecte Paul Saintenoy aux exigences d’un campus contemporain. La Région argue que la valeur patrimoniale du bien n’est pas suffisante que pour le voir sauvegardé.

Rénové dans les années 90

Pour rappel, la désormais école Odisee souhaite implanter en contrebas du musée de la BD son nouveau campus «Meyboom». Le site se situe en effet à deux pas de l’endroit où le fameux arbre folkorique est planté chaque année. Doivent y être construits des kots, des auditoires et des locaux administratifs. Budget: 16 millions d’euros.

En 2017, la Ville a déposé un recours contre la démolition. La même année, l’ARAU s’est également opposé à l’opération via une pétition. L’Atelier de Recherche et Action Urbaine réitère donc celle-ci, puisque le recours n’a pas abouti.

Pour argumenter, l’ARAU pointe la situation de l’immeuble dans le périmètre du CBBD, «biens classés» et «sur un parcours très emprunté par les touristes». Et ajoute que «ce projet touche les bâtiments de l’ancienne Compagnie minière de style néoclassique (principalement de 1898, architecte Edmond De Vigne) et Art déco (1927, architecte Paul Saintenoy, côté rue des Sables). Ils sont en bon état, car rénovés dans les années 1990. Les espaces sont grands, fonctionnels et tout à fait adaptables aux besoins de la HUB», argue l’association de défense du patrimoine.

Un gaspillage d’énergie

L’ARAU pointe a contrario la gabegie environnementale d’une démolition/reconstruction. En 2014 déjà, l’association de défense du patrimoine estimait que le chantier engendrerait «25 à 50 ans de la consommation énergétique ultérieure du bâtiment». Ce 16 décembre 2019, l’ARAU persiste: «À l’heure où l’urgence climatique est partout décrétée, un tel gaspillage d’énergie (production de matériaux de construction neufs, chantiers et charroi...) est intolérable».

L’ARAU martèle que les Monuments et Sites ont remis deux avis «clairement» défavorables sur le projet. Et dit ne pas comprendre «que l’administration régionale censée relayer ces avis aille ouvertement à leur encontre».