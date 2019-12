Tout juste majeur, il braque une pharmacie à Bressoux

Un individu a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège après avoir braqué une pharmacie rue du Moulin à Bressoux, a indiqué mercredi le parquet.

L’individu a fait irruption dans la pharmacie mardi vers 18h00. Il maintenait sa main dans sa veste pour que les clients pensent qu’il était armé.

Il a bousculé deux clientes et s’est servi dans la caisse avant de prendre la fuite à pied. Dans sa course, le suspect a perdu de l’argent sur le trottoir, mais des passants ont ramassé les billets et les ont rapportés à la pharmacie.

Trente minutes plus tard, l’individu a été interpellé par la police. Le jeune homme, tout juste majeur, était en possession de 225 euros au moment de son arrestation. Il a avoué les faits et a été déféré mercredi matin au parquet de Liège.