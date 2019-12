Trump réaffirme qu’il n’a «rien fait de mal» à quelques heures d’un vote historique

Le président américain Donald Trump a réaffirmé mercredi, à quelques heures d’un vote historique au Congrès sur sa mise en accusation, qu’il n’avait «rien fait de mal».

«Pouvez-vous croire que je serai mis en accusation aujourd’hui par la gauche radicale, les démocrates-qui-ne-font-rien, ALORS QUE JE N’AI RIEN FAIT DE MAL!» , a-t-il écrit sur Twitter. «C’est terrible […] Cela ne devrait jamais arriver à nouveau à un autre président. Dites une PRIÈRE!»

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!