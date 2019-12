La vente d’un ordinateur tourne mal: giflé par l’acheteur, le vendeur saisit un couteau et le poignarde

Deux individus ont été privés de liberté après une tentative de meurtre survenue mardi matin rue Ernest Solvay à Liège. Le suspect et la victime ont tous deux été déférés, a indiqué le parquet de Liège mercredi.

Mardi vers 7h00 du matin, un homme accompagné d’un ami s’est rendu chez le suspect pour lui acheter son ordinateur portable. Sur place, le ton est monté, car il n’avait pas la somme souhaitée par le vendeur. Ce dernier a alors pris les 50 euros de la victime, mais a refusé de lui donner l’ordinateur.

La victime, agacée, a donné une gifle au suspect qui a saisi un couteau de cuisine, mais l’ami présent l’a désarmé. C’est alors qu’il a saisi un second couteau et l’a enfoncé dans le ventre de l’acheteur.

Entre-temps, l’ami de la victime avait quitté les lieux. Lorsque celle-ci s’est rendu compte qu’elle saignait du ventre, elle a voulu prendre la fuite, mais le suspect l’a poursuivie le couteau à la main.

L’individu blessé a finalement pu rejoindre son domicile, et une personne de son entourage l’a conduit à l’hôpital. Le médecin légiste qui l’a ausculté, a expliqué que les lésions étaient importantes et que ça aurait pu être beaucoup plus grave.

Le suspect et la victime ont été privés de liberté et déférés mercredi matin au parquet de Liège.