EN IMAGES | KFC au Japon, rollers au Venezuela, sauna en Finlande: 10 traditions insolites de Noël dans le monde

Dans moins d’une semaine, beaucoup de Belges seront attablés pour fêter Noël de manière traditionnelle: repas copieux et cadeaux sous le sapin. Dans certaines parties du monde, d’autres traditions, parfois très étranges, existent. Tour d’horizon des rituels insolites de Noël.

1. Japon: du poulet frit à la place de la dinde

Dans un pays reconnu pour sa gastronomie plutôt saine, c’est la junk food qui emporte l’adhésion d’environ 3,6 millions de Japonais à chaque Noël, comme le rapporte la BBC. Ils se rendent tous dans la chaîne de restaurants KFC (Kentucky Fried Chicken), qui propose un menu spécial Noël, allant de 30 à 50€.

Le KFC pour Noël est devenu une référence. Pour 4000 yens (environ 30 euros), le restaurant propose un dîner poulet de Noël. La file est telle devant les restaurants que de nombreux clients pré-commandent leur dîner sur Internet, pour s'épargner une attente trop longue. pic.twitter.com/gyPOzzC1Yg — Extrême Orient (@AsieHistoire) December 6, 2018

Ce repas de fête a tellement de succès qu’il est inconcevable de se présenter le jour même sans avoir réservé plusieurs semaines à l’avance. Dans le cas contraire, il faut s’attendre à faire la file parfois pendant plusieurs heures.

Mais pourquoi cette hype du KFC? C’est le fruit d’un coup marketing très réussi. Takeshi Okawara, le manager du premier KFC dans le pays, ouvert en 1970, voulait lancer un seau de poulet frit, la marque de fabrique de KFC, à l’occasion de Noël pour mettre un peu de baume au cœur des expatriés, qui regrettaient leur dinde de Noël.

En 1974, l’idée s’est concrétisée et a rapidement pris de l’ampleur, autant chez les expatriés que chez les Japonais eux-mêmes, qui ne célèbrent traditionnellement pas Noël, fête chrétienne.

En décembre, KFC Japon accueille d’ailleurs 10 fois plus de clients que d’habitude.

Mdr, à peine 16 heures au Japon et il y a déjà la queue devant les KFC pour le repas de ce soir (car oui, le KFC est un repas traditionnel pour le réveillon de Noël au Japon 😂)#Noel #Reveillon #kfc #JoyeuxNoel #Noel2017 #Japon pic.twitter.com/qEC5rgDNHR — Inu Buchi (@InuBuchiJapan) December 24, 2017

2. Catalogne: la bûche qui fait «caca des cadeaux»

Plus proche de chez nous. En Catalogne, il existe un grand classique de Noël: le «Caga tío», littéralement «le bonhomme qui fait caca».

Une petite bûche, coiffée d’un bonnet rouge et habillée d’une couverture, qui trône dans le salon des petits Catalans pendant tout le mois de décembre, explique Ouest-France. Celle-ci fait… «caca des cadeaux».

La veille de Noël, les enfants tapent dessus à coups de bâtons et soulèvent ensuite la couverture pour découvrir les cadeaux ou les petites sucreries.

Avant cela, l’enfant doit le nourrir tout au long du mois de décembre. Sans cela, le Caga tío ne serait pas aussi généreux.

3. Venezuela: une messe en rollers

À Caracas, capitale du Venezuela, on laisse sa voiture au garage la veille de Noël. On se laisse plutôt glisser en rollers jusqu’à l’église. Les rues sont d’ailleurs fermées à la circulation pour permettre à toute la famille de se balader en sécurité.

On ne connaît pas bien l’origine de cette tradition. Mais dans un pays où les températures atteignent facilement les 30 degrés en décembre, on peut suggérer qu’il s’agit d’une bonne alternative au ski, comme l’explique Metro.

Après la messe, tout le monde retourne à la maison pour manger et s’amuser.

4. Finlande: éliminer les calories dans un sauna

Dans les pays nordiques et baltes, la tradition du sauna est immuable. En Finlande, où l’on compte 2 millions de saunas pour… 5,5 millions d’habitants, après avoir mangé du jambon rôti et bu une bière de Noël, on finit le réveillon dans un sauna avant de terminer dans un bain d’eau glacée.

Une tradition qui ne se perpétue pas qu’à Noël. Les saunas ont même envahi les lieux publics, comme vous pouvez le constater dans la vidéo qui suit.

5. Australie: «Father Christmas» fait du surf

EMrpize – stock.adobe.com Changement d’ambiance et de climat. En Australie, où c’est actuellement l’été, difficile de faire des bonhommes de neige, même si l’on voit beaucoup de décorations de Noël dans les rues.

Les Australiens feront donc plutôt des bonhommes de sable en maillot de bain sur la plage, sous un soleil de plomb et plus de 30 degrés au thermomètre.

Pour le repas, on peut toujours prendre une dinde, mais celle-ci sera alors cuite au barbecue.

Pour le père Noël, ou Father Christmas, il a délaissé son traîneau pour glisser sur les vagues en surf.

6. Portugal: les défunts ont aussi faim

Les Portugais aiment faire dans la tradition. La plus gourmande est celle des 13 desserts, symboles de Jésus et de ses douze apôtres. En plat de résistance, on retrouve souvent du cabillaud accompagné de chou et de pommes de terre (bacalhau cozido).

Avant de se rendre à la messe, certaines familles très religieuses ont pris l’habitude de laisser les restes et la vaisselle sur la table pour que les esprits des défunts puissent se servir aussi.

7. République Tchèque: lancer de chaussure

Comment une jeune fille tchèque peut-elle savoir si elle va se marier? En lançant simplement une chaussure par-dessus l’épaule. Si la pointe de la chaussure tourne le dos à la porte, elle se mariera dans l’année. Si elle tourne le dos à la porte, elle restera encore un an chez ses parents…

8. Allemagne: Krampus, le diable de Noël

Krampus est une terrifiante créature mi-chèvre, mi-démon. BELGAIMAGE

En Belgique, nous avons le père fouettard. Chez les Allemands, c’est Krampus qui punit les enfants qui ne sont pas sages. Et cette créature, mi-chèvre, mi-démon, a de quoi faire peur avec ses cornes, ses cheveux noirs, ses cloches et son fouet.

Krampus, dont le nom est dérivé du mot allemand «Krampen», qui signifie «griffes», est le fils de Hel dans la mythologie nordique, explique National Geographic.

En Allemagne, il est le pendant maléfique de saint Nicolas. On retrouve aussi ce personnage en Autriche, en Hongrie, en Slovénie, en République tchèque et même, depuis peu, aux États-Unis.

9. Pays de Galles: un cheval bien flippant

Il existe une tradition païenne au pays de Galles qui a de quoi faire peur. «Mari Lwyd», que l’on pourrait traduire par «Marie grise», est une fête célébrée pendant le mois de décembre et parfois jusqu’en janvier dans cette région du Royaume-Uni.

Pour enfiler ce costume, il faut un crâne de cheval, des cloches, des rubans et un drap blanc, explique le Daily Post.

Ensuite, le personnage parade dans les rues du village avec un groupe qui chante et lance des insultes en gallois. Il entre dans les maisons pour donner bonne fortune pour la nouvelle année. En échange, Mari est récompensé de quelques rafraîchissements.

10. États-Unis: le cornichon de Noël

Sur le sapin américain, certains aiment placer un «Christmas pickle», un cornichon de Noël. N’essayez pas de le manger, il s’agit juste d’une boule de Noël en forme de cornichon. Un objet, vert, difficilement trouvable dans un sapin, ce qui a amené la création d’un jeu pour les enfants: le jour de Noël, celui qui le trouve ouvre en premier son cadeau, comme l’explique USA Today.

Personne ne sait vraiment d’où vient cette tradition. Pour certains, il semblerait que cela vienne d’Allemagne, mais rien ne le prouve.