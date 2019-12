Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Pourquoi le rail débraye ce jeudi ?; Des SMS plutôt que des sirènes pour alerter; Le PS dit non à la N-VA, et ensuite ? Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi.

1 Le «Circuit des Ardennes» en juillet mais sans compensations carbone?

Payer des compensations carbone pour «verdir» l’image des véhicules historiques: l’idée agite, et divise même, le petit monde des amateurs d’ancêtres.

2 Carnaval de Rio au château de Modave

Jusqu’au 5 janvier, le château de Modave emprunte les couleurs du Carnaval de Rio pour le plus grand plaisir des visiteurs.

3 Famille royale, druides, rappeurs et... assureurs

La famille Gommers coule des bougies depuis plus de 150 ans: l’arrière-grand-père des exploitants actuels livrait déjà églises de Bruxelles et Palais Royal. Depuis, formes, couleurs et parfums se sont diversifiés. Mais la ciergerie uccloise entretient encore la flamme de la cire d’abeille. Elle éclaire vos tables... et votre lanterne.

4 Le festival de dessins d’humour et caricatures

Du 20 au 22 décembre, la galerie du Grand café de l’Avenue à Virton accueille dix cartoonistes et leurs dessins d’humour et caricatures. L’expo se tient jusqu’au 31 janvier.

5 Des SMS plutôt que les sirènes pour alerter

Le Centre de Crise National procédera le 2 janvier prochain à un nouveau test de son système BE-Alert. L’occasion de faire le point sur le dispositif en place.

6 Journée internationale des migrants

Un an après la signature du Pacte de Marrakech, les États patinent toujours l’organisation de migrations sûres et d’un accueil digne.

7 Le PS dit non à la N-VA, et ensuite?

C’est dit: le PS et la N-VA dans la même galère, c’est non. Di Rupo était moins catégorique, la preuve que c’est Magnette aux commandes.

8 Pas de trains ce jeudi: coup de semonce?

Une grève va paralyser le rail jusqu’à ce jeudi soir. Pour peser sur la négociation de l’accord social. Cela suffira-t-il à la débloquer?

9 L’eau du robinet est analysée 1,5 million de fois par an

50 personnes surveillent l’eau du robinet et 1,5 million d’analyses sont pratiquées par an par la SWDE pour vérifier sa qualité. Visite du laboratoire de la société wallonne des eaux à Fleurus.

10 Regrets interdits, cette fois, pour le Standard

Après trois partages consécutifs, le Standard doit dépasser les contrariétés pour éliminer l’Antwerp, en quart de finale de la Coupe de Belgique. Histoire de ne pas être sorti de deux compétitions en sept jours.

