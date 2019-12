Le budget recalé par l’opposition: «Il a besoin d’un baxter pour retrouver un peu de vitamine»

L’équilibre budgétaire n’a pas été facile à trouver pour la majorité MR-Idées. À l’exercice propre, le boni n’est que de... 72€.

Quatre heures de débats, le dernier conseil de l’année a marqué les esprits mardi soir. En plat de résistance, l’examen du budget 2020 de la Ville a mis en lumière l’équilibre très précaire de l’exercice propre, où l’excédent n’est que de 72€.

«Un boni rikiki, a lui même concédé le maïeur Lucien Rawart (MR). Petite consolation, le bas de laine reste appréciable avec un résultat positif de plus de 1,3 million€.

En matière d’investissements projetés, pour plus de 6,3 millions€, on épinglera la volonté du collège de réduire la facture énergétique des bâtiments communaux. Un crédit Renowatt de 556 895€ sera ainsi consenti.

Parmi les autres projets, citons la réparation de la toiture de l’église de Chapelle-à-Oie (300 000€) qui en a bien besoin, la liaison RAVeL (700 000€), la rénovation rurale (225 000€) et une très belle enveloppe de 3,5 millions€ pour la partie «communication, voiries et cours d’eau», en ce compris les travaux d’entretien et de rénovation du plan d’investissement communal 2019-2021.

Si l’opposition PS-Ecolo a salué plusieurs éléments, dont l’instauration d’un budget participatif et les efforts en matière d’économie d’énergie, elle a rejeté le budget 2020 de la commune leuzoise. «Ce budget aura besoin d’un bon baxter pour retrouver un peu de vitamine,» a notamment commenté le chef de file socialiste Christian Ducattillon.

Retrouvez plus d’informations dans notre édition du jeudi 19 décembre.