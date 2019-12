Les différents gouvernements du pays s’accordent sur le Plan national Energie-Climat

Le gouvernement fédéral et les exécutifs flamand, wallon et bruxellois ont approuvé mercredi en comité de concertation le Plan national Energie-Climat (PNEC), attendu par la Commission européenne pour le 31 décembre au plus tard, a-t-on appris de sources concordantes.

Ce plan doit permettre à la Belgique de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 35% à l’horizon 2030, mais aussi contribuer à ce que l’objectif européen d’au moins 32% d’énergie renouvelable dans le mix énergétique soit atteint à la même échéance.