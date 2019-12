Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - Joe Biden "en bonne santé" selon son médecin

(Belga) Le candidat à la primaire démocrate américaine, Joe Biden, est "en bonne santé" et "apte à être président des Etats-Unis", a assuré mardi son médecin, balayant les questions récemment soulevées sur l'état de forme du septuagénaire.

L'ancien vice-président de Barack Obama "est un homme de 77 ans en bonne santé, vigoureux, qui est apte à assumer les devoirs de la présidence, y compris ceux de chef de l'exécutif, chef de l'Etat et commandant en chef", assure dans ce bulletin Kevin O'Connor, le médecin qui l'avait suivi pendant son double mandat (2009-2017). Il précise que Joe Biden est traité pour une fibrillation auriculaire non valvulaire, une forme d'arythmie cardiaque fréquente chez les personnes âgées. Il soufre également d'hyperlipémie (un taux élevé de graisse dans le sang), de reflux gastro-oesophagien et d'allergies saisonnières. "Il ne consomme pas de produits à base de tabac, ne boit pas d'alcool et fait du sport au moins cinq jours par semaine", souligne le médecin. M. Biden est en tête de la course à la Maison Blanche côté démocrate même si plusieurs de ses adversaires ont remis en question sa capacité à tenir le rythme de la campagne et à gouverner. Face à ces interrogations, il avait promis de rendre public son bulletin de santé avant le scrutin de l'Iowa, qui ouvre le 3 février la saison de la primaire. L'âge est devenu un sujet de discussion concernant les trois principaux prétendants pour affronter Donald Trump en novembre 2020: 78 ans pour Bernie Sanders et 70 ans pour Elizabeth Warren. Mme Warren a déjà publié son dossier médical en décembre, selon lequel elle est en "excellente" santé. Bernie Sanders a pour sa part été victime le 1er octobre d'une crise cardiaque qui l'a forcé à brièvement interrompre sa campagne. La santé de Donald Trump, 73 ans, a également suscité des interrogations lorsqu'il a subi un examen médical surprise en novembre. Son médecin a démenti qu'il ait souffert de douleurs à la poitrine. Le milliardaire ne boit pas, ne fume pas et joue régulièrement au golf mais c'est un gros consommateur de soda et un amateur revendiqué de fast-food. (Belga)