Euroligue basket (d) - Castors Braine privé de Celeste Trahan-Davis, blessée au doigt, pendant six semaines

(Belga) Celeste Trahan-Davis s'est fracturée un doigt lors d'une séance d'entraînement et sera absente six semaines, a annoncé mardi Castors Braine, à la veille du match d'Euroligue chez les tenantes du titre d'Ekaterinbourg.

Joueuse de l'année 2018 en Belgique, Trahan-Davis, 34 ans, tourne en Euroligue à 14,7 points, 11 rebonds et 1,7 assist par match. Mercredi, les championnes de Belgique défient Ekaterinbourg, l'équipe d'Emma Meesseman, dans leur 8e match de l'Euroligue féminine. Castors Braine compte pour l'instant 3 victoires et est 5e (sur 8). Les quatre premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale de l'Euroligue. Les 5e et 6e sont reversés en Eurocoupe FIBA au stade des quarts de finale également. (Belga)