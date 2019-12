Euroligue de basket - Victoire pour Van Rossom (Valence), défaite pour Bako

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont imposés (105-77) mardi soir face à leurs compatriotes de Kirolbet Baskonia pour le compte de la 14 journée en Euroligue de basket. Le meneur belge Sam Van Rossom termine la rencontre avec 13 points. De son côté, Ismaël Bako s'est incliné en déplacement à Barcelone (80-67) avec son équipe de Villeurbanne. Le pivot des Lions a inscrit 4 points.

Belle performance pour Valence et Sam Van Rossom qui ont enregistré leur 6e succès en Euroligue de basket. Leur bilan actuel est de 6 victoires pour 8 défaites. Après un premier quart-temps équilibré (19-19), les coéquipiers de Sam Van Rossom ont appuyé sur l'accélérateur pour placer un 27-17 et rejoindre les vestiaires sur la marque de 46-36. En deuxième mi-temps, les locaux ont continué sur leur lancée (23-22 dans le troisième acte) avant de définitivement clore cette rencontre dans un dernier quart à sens unique remporté 36-19. Sam Van Rossom, le meneur de l'équipe nationale belge, termine cette rencontre avec 13 points (1/1 à 2 points, 3/6 à 3 points et 2/2 aux lancers), 2 rebonds et 5 passes en 20 minutes. Jeudi, Valence se déplace en Italie pour y affronter Armani Exchange Milan pour le compte de la 15e journée en Euroligue. De son côté, Ismaël Bako n'a pas été en mesure de mener LDLC ASVEL Villeurbanne vers la victoire en déplacement en Espagne, à Barcelone. Les Français ont été dominés pendant toute la rencontre (22-19/48-38/63-56) et s'inclinent finalement 80-67. Le pivot des Lions termine la rencontre avec 4 points (2/3 à 2 points), 1 rebond et 1 interception en 16 minutes. Les Français s'affichent à présent avec un bilan de 6 victoires pour 8 défaites. Vendredi, ils accueilleront les Allemands de l'Alba Berlin pour le compte de la 14e journée en Euroligue de basket. Les huit meilleures équipes (sur 18) seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)