VIDÉOS | Hazard et un Dortmund maladroit doivent se contenter d’un 3-3 contre Leipzig

Le Borussia Dortmund a gaspillé une belle possibilité de se rapprocher de Leipzig mardi soir lors du duel qui opposait les deux équipes dans le cadre de la 16e journée de Bundesliga.

La rencontre s’est en effet terminée sur un partage 3-3, notamment en raison de plusieurs erreurs individuelles des ‘Borussen’. Titulaire, Thorgan Hazard a joué 90 minutes tandis qu’Axel Witsel, blessé au visage, était indisponible.

Dortmund a réalisé l’entame de match parfaite avec des buts de Julian Weigl (23e) et de Julian Brandt (34e) pour mener 2-0 après la première demi-heure.

On pensait alors le Borussia en mesure de gérer son avance mais deux erreurs individuelles ont fait revenir Leipzig dans la partie. Le gardien Roman Bürki a d’abord voulu dégager le ballon de la tête en dehors de son rectangle mais a manqué sa sortie et permis à Timo Werner de déposer le ballon dans le but vide (47e).

Six minutes plus tard, c’était au tour de Julian Brandt de faire une offrande à Werner avec une passe en retrait dans les pieds de l’attaquant de Leipzig, libre d’égaliser à 2-2 (53e).

L’équipe de Lucien Favre a partiellement remédié à ce moment de flottement en reprenant directement l’avantage grâce à Jadon Sancho (55e) mais une nouvelle sortie manquée de Bürki a débouché sur le but du 3-3 signé Patrick Schick (78e).

Au classement, le leader Leipzig (34 pts) conserve donc ses quatre longueurs d’avance sur Dortmund. Le Borussia Mönchengladbach (31 pts) a l’opportunité de recoller en tête en cas de succès contre Paderborn mercredi.